Несподіваний поворот у справі "Укрбуд": суд зняв з Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження обов'язків для колишнього депутата і екс-глави корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Тепер з нього знімуть електронний браслет і повернуть закордонний паспорт.

Як повідомляє ВАКС, клопотання слідчий суддя розглядав у вівторок, 12 травня, а повне судове рішення буде оголошено 15 травня о 15:20.

Підкреслимо, що колишнього нардепа Максима Микитася зняли з рейсу під час спроби вильоту з України 20 січня. Абсурдність ситуації в тому, що тепер, суд знову повернув йому закордонний паспорт. Зазначимо, що Микитася підозрюють в організації злочинної схеми з заволодіння великими сумами на махінаціях з квартирами для Національної гвардії.

Максим Микитась Liga.net

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Національне антикорупційне бюро посилило підозру Микитасю. В ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи "Укрбуду" використовували завідомо підроблені офіційні документи в процесі обміну квартир Нацгвардії в будинках у центрі столиці на нерухомість на околиці Києва.

Також Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 30 млн грн застави з колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася і призначив йому нову заставу у розмірі 100 млн грн.