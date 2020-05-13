УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Несподіваний поворот у справі "Укрбуд": суд зняв з Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт

13.05.2020 - 13:52

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження обов'язків для колишнього депутата і екс-глави корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Тепер з нього знімуть електронний браслет і повернуть закордонний паспорт.

Як повідомляє ВАКС, клопотання слідчий суддя розглядав у вівторок, 12 травня, а повне судове рішення буде оголошено 15 травня о 15:20.

Підкреслимо, що колишнього нардепа Максима Микитася зняли з рейсу під час спроби вильоту з України 20 січня. Абсурдність ситуації в тому, що тепер, суд знову повернув йому закордонний паспорт. Зазначимо, що Микитася підозрюють в організації злочинної схеми з заволодіння великими сумами на махінаціях з квартирами для Національної гвардії.

Максим Микитась

Liga.net

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Національне антикорупційне бюро посилило підозру Микитасю. В ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи "Укрбуду" використовували завідомо підроблені офіційні документи в процесі обміну квартир Нацгвардії в будинках у центрі столиці на нерухомість на околиці Києва.

Також Вищий антикорупційний суд стягнув на користь держави 30 млн грн застави з колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася і призначив йому нову заставу у розмірі 100 млн грн.

Коментарі

Всі ЖК на карті

map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

У Києві заради церкви мормонів знищили сквер

У Києві заради церкви мормонів знищили сквер

Кличко попросили обгрунтувати вирубку дерев

13.05.2020 - 16:29
Кличко показав незвичайний фонтан, який скоро з'явиться у Києві. Відео

Кличко показав незвичайний фонтан, який скоро з'явиться у Києві. Відео

Фонтан встановлять у парку "Володимирська гірка"

13.05.2020 - 13:52
В Україні орендарі ТРЦ втратили через карантин більше 50 млрд гривень

В Україні орендарі ТРЦ втратили через карантин більше 50 млрд гривень

Бізнес підрахував втрати від карантину в Україні

12.05.2020 - 18:50
51 ЖК з мінімальним ризиком в Одесі

51 ЖК з мінімальним ризиком в Одесі

Обіцяні до введення до кінця 2020 року новобудови

12.05.2020 - 18:23
129 ЖК з мінімальним ризиком у Києві

129 ЖК з мінімальним ризиком у Києві

Обіцяні до введення до кінця 2020 року новобудови

12.05.2020 - 17:35