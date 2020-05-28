Нерухомість потрапила у ТОП сфер, де можна заробити статок – дослідження

18:30, 28.05.2020 175

Нерухомість увійшла у ТОП-5 сфер у світі, де можна заробити статок. Відповідне дослідження провела міжнародна компанія Wealth-X.

Так, дослідники компанії склали рейтинг сфер, у яких найпростіше заробити статок і стати мільярдером. Фахівці проаналізували базу даних мільйонерів зі статками понад п'ять мільйонів доларів, щоб з'ясувати, як і де вони заробили свої гроші.

Що характерно, на нерухомості зробили статки 5,4% людей. При цьому нижче у рейтингу розташувалися такі області як технології, виробництво і готельний бізнес.

Як заробити стан?
pixabay.com

Тим часом, безумовними лідерами списку є: фінансова і банківська сфера. На другому місці – сфера послуг, на третьому – некомерційні та громадські організації.

В цілому ТОП-10 виглядає так:

  • Фінансова та банківська сфера (30% багатіїв)

  • Сфера послуг (16%)

  • Некомерційні та громадські організації (7%)

  • Нерухомість (5,4%)

  • Охорона здоров'я (4,9%)

  • Технології (4,7%)

  • Виробництво (4,1%)

  • Готельний бізнес і розваги (4,1%)

  • Будівництво і виробництво техніки (3,9%)

  • Їжа та напої (3,8%)

На думку аналітиків, найбільш сприятливі для бізнесу країни – США і Китай. Також фахівці прогнозують, що у майбутньому підприємці почнуть багатіти в більш молодому віці, а частка заможних жінок у світі буде тільки зростати.

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