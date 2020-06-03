Небувалий попит на "теплі кредити": в травні українці залучили понад 330 млн грн

14:07, 3.06.2020 70

Українці в травні цього року залучили понад 330 млн гривень так званих "теплих кредитів" на підвищення енергоефективності власного житла. Всього в цьому році на ці потреби було виділено майже 395 млн гривень.

Про це повідомили у прес-службі Держенергоефективності.

Як повідомили у відомстві, в травні 2020 року банки видали понад 330 млн грн "теплих кредитів" для населення та ОСББ на енергоефективні цілі. Для порівняння у квітні, за перші три тижні роботи програми, надано 64 млн грн таких кредитів.

Так, у травні було виділено: 222 млн грн – для впровадження заходів з енергозбереження в приватних будинках;

104,3 млн грн отримали ОСББ та ЖБК на утеплення багатоповерхівок;

4,5 млн грн видано домогосподарствам на установку твердопаливних котлів.

Всього, з початку дії програми у квітні 2020 року майже 46 тис. сімей залучили близько 400 млн грн "теплих кредитів". У трійку регіонів-лідерів з найбільшим обсягом отриманих кредитів увійшли Дніпропетровська (45 млн грн), Київська (40 млн грн) і Сумська області (15 млн грн).

Графік виданих "теплих кредитів" saee.gov.ua

"Як показує досвід учасників програми, впровадження комплексу енергоефективних заходів дозволяє скоротити енергоспоживання, зменшити комунальні платежі від 20% до 70% і створити комфортні умови проживання", – наголосили в прес-службі.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Фонд енергоефективності розробив більш зручний формат заявок для участі в програмі підтримки енергомодернізації багатоповерхівок "Енергодім". Так, була розроблена автоматизована форма, щоб допомогти ОСББ легше заповнити заявку і зменшити кількість помилок під час заповнення.