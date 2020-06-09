Народний депутат задекларував понад 150 квартир

14:24, 9.06.2020 1337 1

Депутат Верховної Ради з групи "За майбутнє" Віктор Міляк задекларував 158 квартир, кілька житлових будинків і близько 80 земельних ділянок.

Про це йдеться в його декларації про доходи за 2019 рік.

Як стало відомо з документа, квартири площею від 38 до 95 кв. м знаходяться у селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Також сім'ї депутата належать два житлових будинки і дачний будинок (128 кв. м) у Мотовилівці Фастівського району Київської області.

Також депутат задекларував кілька сотень нежитлових приміщень, гаражів, паркомісць, близько 80 земельних ділянок під Києвом і у Рівненській області. Крім того, в декларацію внесені виробнича будівля автосервісу і будівля дитсадка у Софіївській Борщагівці.

Віктор Мялік задекларував всю свою нерухомість facebook.com/Victor.Myalyk

З автомобілів у депутата Мяліка є Lexus LS460L (2015 року) і Lexus LX570 (2016 року). Дружина парламентарія володіє автомобілями Mercedes-Benz (2016 року) і Porsche Cayenne (2018 року). За 2019 рік Мялік задекларував 314 тис. гривень депутатської зарплати і 29 тис. гривень зарплати в МДС-БУД.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер задекларував 867 тисяч гривень доходу від продажу нерухомості.