УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Народний депутат задекларував понад 150 квартир

9.06.2020 - 14:24

Депутат Верховної Ради з групи "За майбутнє" Віктор Міляк задекларував 158 квартир, кілька житлових будинків і близько 80 земельних ділянок.

Про це йдеться в його декларації про доходи за 2019 рік.

Як стало відомо з документа, квартири площею від 38 до 95 кв. м знаходяться у селі Софіївська Борщагівка під Києвом. Також сім'ї депутата належать два житлових будинки і дачний будинок (128 кв. м) у Мотовилівці Фастівського району Київської області.

Також депутат задекларував кілька сотень нежитлових приміщень, гаражів, паркомісць, близько 80 земельних ділянок під Києвом і у Рівненській області. Крім того, в декларацію внесені виробнича будівля автосервісу і будівля дитсадка у Софіївській Борщагівці.

Віктор Мялік задекларував всю свою нерухомість

facebook.com/Victor.Myalyk

З автомобілів у депутата Мяліка є Lexus LS460L (2015 року) і Lexus LX570 (2016 року). Дружина парламентарія володіє автомобілями Mercedes-Benz (2016 року) і Porsche Cayenne (2018 року). За 2019 рік Мялік задекларував 314 тис. гривень депутатської зарплати і 29 тис. гривень зарплати в МДС-БУД.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер задекларував 867 тисяч гривень доходу від продажу нерухомості.

Коментарі

1.2т
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

У столиці будують торговий центр просто на проїжджій частині

У столиці будують торговий центр просто на проїжджій частині

Столична влада пообіцяла розібратися у скандальній ситуації

9.06.2020 - 13:21
В Одеській області планують створити місто-курорт з гральної зоною

В Одеській області планують створити місто-курорт з гральної зоною

Курорт планується розмістити на косі між озером Сасик і Чорним морем

9.06.2020 - 13:03
В Україні закони слабо захищають інвесторів на ринку нерухомості – банкіри

В Україні закони слабо захищають інвесторів на ринку нерухомості – банкіри

Українські банкіри заявили про небезпеку інвестування у сфері будівництва

9.06.2020 - 11:20
Змінився порядок оренди державного та комунального майна

Змінився порядок оренди державного та комунального майна

Влада спростила процедуру оренди

5.06.2020 - 18:45
У Миколаєві протестували проти будівництва супермаркету. Фото

У Миколаєві протестували проти будівництва супермаркету. Фото

Люди скаржаться, що у їх квартирах через будівництво з'явилися тріщини

5.06.2020 - 17:31