На десятий поверх дадуть газ: хто і навіщо змінив будівельні норми

Газове обладнання з 1 червня можна буде встановлювати у багатоквартирних будинках до 10 поверху включно. Про це розповів президент Конфедерації будівельників України (КБУ) Лев Парцхаладзе у себе у Facebook.

Так, за його словами, нова норма допускає установку побутових плит для будинків до 10 поверхів включно. А для квартир, розташованих на десятому поверсі, що мають кілька рівнів, – газифікація дозволена тільки на першому рівні, уточнив Парцхаладзе.

Кому це вигідно

Перш за все варто відзначити, що дане нововведення очевидно вигідно виробникам, установникам газового обладнання і всім компаніям, які пов'язані з цим питанням. Саме вони лобіювали ці зміни і добилися їх прийняття. Про це неофіційно заявили експерти.

"Представники газового бізнесу власне і протягли цю норму. У них є гроші і важелі впливу, а прикривалися, як завжди турботою про населення. Однак ні для кого не секрет, що думали виключно про свої прибутки", – підкреслили вони.

Норми щодо газу при будівництві змінили pixabay.com

Але, як би там не було, чисто економічно, зараз це вигідно і для самих українців. В умовах зростання тарифів на електроенергію, установка газових плит може виявитися вельми привабливим виходом із ситуації.

Наприклад, в квітні оптова ціна на газ для потреб населення знизилася до 2,9 грн за кубометр, що на 15% менше, ніж в березні і на 38%, починаючи з січня. Крім того, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спрогнозував, що газові тарифи будуть падати і далі.

"Ми очікуємо, що в наступні місяці ціна газу також знизиться. Важко передбачити наскільки, тому зараз ринок дивує багатьох аналітиків і нас дивує. Ми побачили нещодавно негативну ціну на нафту у США. Це був короткий епізод, але він мав місце, він безпрецедентний. Тому можна очікувати, що і на газ ціна на європейських ринках, до яких зараз приєднана Україна, в травні буде меншою", – сказав він в одному з останніх інтерв'ю.

Важливо пам'ятати, що поки є держконтроль цін на газ, про різкий їх стрибок говорити не доводиться. Але, як може змінитися ситуація вже у найближчому майбутньому – прогнозувати важко.

Що стосується тарифів на електроенергію, то зараз українці у середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт-годину. При цьому перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожну наступну – 1,68 грн. У НКРЕКУ ж пропонують ввести усереднений тариф на рівні 1,4 грн. Тобто можливе подорожчання складе 30%.

Так що, порівнявши обидва тарифи і їх перспективи, не складно підрахувати, який з них поки найбільш вигідний. Не варто також забувати, що і самі плити, та інше газове обладнання коштують дешевше електричних аналогів. Тільки на установці можна в середньому заощадити кілька тисяч гривень.

Скільки коштує питання безпеки

Однак економія на газі нерідко призводить до фатальних наслідків. Буквально недавно – 4 травня у Дніпрі у житловому багатоквартирному будинку на масиві Червоний Камінь вибухнув газ. Завдяки щасливому випадку тут ніхто не постраждав, хоча сила вибуху була не маленька, всі вікна квартири вилетіли, засіявши вулицю.

Всі також пам'ятають вибух газу у багатоквартирному житловому будинку у Дрогобичі у серпні 2019 року. Тоді загинули 8 осіб, ще семеро були госпіталізовані. Будинок після події ремонту не підлягає.

Зруйнований будинок у Дрогобичі eadaily.com

Підкреслимо, що розміщення газового обладнання у висотках має свою небезпеку. По-перше, це втрата тиску, через що газ може не доходити до кінцевого споживача і можливе загасання під час роботи. А по-друге це надзвичайні випадки через проблеми з газовим обладнанням, вище 11 поверху вже проблематично рятувати людей.

Ну і останнє – це наслідки, чим більше висота, тим руйнувань більше, відповідно і людей більше може загинути. Під час монтажу не варто забувати, що газове обладнання (плити, водонагрівачі, "газові колонки" у народі) повинні відповідати технічним показникам. Тобто працювати з газом більшого тиску.

Прогрес не стоїть на місці

Нагадаємо, що з 1 січня набули чинність нові містобудівні норми, які стосуються будівництва висотних будівель. Це відкрило шлях Києву та іншим українським мегаполісам до модернізації і зведення хмарочосів, результатом чого стане будівництво сучасних сіті-центрів. Нові будівельні норми дають можливість проєктувати значно вищі будинки, ніж раніше.

На тлі цього цілком логічним виглядає і збільшення поверховості під час монтажу газового обладнання. Однак не варто забувати чиновникам, виробникам і перш за все самим споживачам про небезпеку газу і враховувати, що в гонитві за копійкою можна втратити набагато більше – своє життя.