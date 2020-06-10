На даху однієї зі столичних висоток побудували "дачу". Фото

18:06, 10.06.2020 119

У Києві на даху однієї з висоток на Троєщині з'явився "дачний будиночок".

Про це повідомляється в телеграм-каналі групи "Київ сьогодні".

Відзначається, що імпровізований будиночок з фанерних листів і жерсті з'явився на даху будинку по вулиці Лаврухіна нещодавно – можливо, під час карантину. "Будівельник" навіть зібрався поставити навколо будиночка паркан.

"На Троєщині киянин побудував собі будинок прямо на даху висотки. По периметру будинку по вулиці Лаврухіна, 11, на даху вже розставлені металеві стовпчики і планується зведення паркану", - пишуть у співтоваристві.

У комунальній службі пообіцяли розібратися з ситуацією, проте відзначили, що дана будова "нікому не заважає".

"Будиночок" на даху будинку
Київ сьогодні

"Зрозуміло, що це незаконно. Але він нікому не заважає. Доступ до всіх технічних приміщень вільний", - відзначає начальник будинкового ЖБК.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві на проспекті Леся Курбаса (район Борщагівка), ведеться будівництво торгового центру просто на проїжджій частині.

Інші новини

Київ опустився на 44 сходинки в рейтингу найдорожчих міст світу

Гонконг третій рік поспіль очолює рейтинг

17:34, 10.06.2020 628

Індекс капітальних інвестицій у будівництво впав на 14%

Найбільший спад був у сфері мистецтва

17:00, 10.06.2020 838

Міноборони відсудило землю, яка використовувалася гаражним кооперативом

Ділянка знаходилася у Дарницькому районі столиці

16:31, 10.06.2020 1130 1

Що не ОК з житловим комплексом OK'LAND: експерти проаналізували будівництво

Забудовник здійснив чимало порушень

15:29, 10.06.2020 1379 1

Суд Києва змусив забудовника знести верхні поверхи в двох будинках

На даній ділянці дозволено будувати тільки 4-поверхові будинки

15:20, 10.06.2020 1273 1