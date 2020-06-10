На даху однієї зі столичних висоток побудували "дачу". Фото

У Києві на даху однієї з висоток на Троєщині з'явився "дачний будиночок".

Про це повідомляється в телеграм-каналі групи "Київ сьогодні".

Відзначається, що імпровізований будиночок з фанерних листів і жерсті з'явився на даху будинку по вулиці Лаврухіна нещодавно – можливо, під час карантину. "Будівельник" навіть зібрався поставити навколо будиночка паркан.

"На Троєщині киянин побудував собі будинок прямо на даху висотки. По периметру будинку по вулиці Лаврухіна, 11, на даху вже розставлені металеві стовпчики і планується зведення паркану", - пишуть у співтоваристві.

У комунальній службі пообіцяли розібратися з ситуацією, проте відзначили, що дана будова "нікому не заважає".

"Будиночок" на даху будинку Київ сьогодні

"Зрозуміло, що це незаконно. Але він нікому не заважає. Доступ до всіх технічних приміщень вільний", - відзначає начальник будинкового ЖБК.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, у Києві на проспекті Леся Курбаса (район Борщагівка), ведеться будівництво торгового центру просто на проїжджій частині.