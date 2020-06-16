Мітинг інвесторів УКРБУДУ під Офісом президента закінчився бійкою з поліцією. Фото

09:50, 16.06.2020 940

Під Офісом президента протести інвесторів Укрбуд переросли у сутички зі співробітниками правоохоронних органів.

Близько тисячі інвесторів УКРБУДУ вийшли на Банкову, бо будівництво їх квартир зупинено.

Мітинг інвесторів Укрбуд
Голос.ua

Зазначимо, що завершити будівництво готовий КИЇВМІСЬКБУД – всі 23 житлових комплекси. Розмови про це ведуться давно, але поки на баланс забудовника передані лише 5 будинків. Мітингувальники вимагають від президента Зеленського втрутитися: створити робочу групу і розблокувати процес.

Мітинг інвесторів Укрбуд
Голос.ua

Інвестори планували поставити бочки, але поліція спробувала перешкодити цьому і тому почалася бійка. У підсумку співробітники правоохоронних органів побили кількох людей, а одного відвезли у райвідділок.

Мітинг інвесторів Укрбуд
Голос.ua

Також стало відомо, що одного поліцейського забрала швидка.

Мітинг інвесторів Укрбуд
Голос.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, займатися проблемами Укрбуд буде прем'єр-міністр Денис Шмигаль за дорученням президента Володимира Зеленського.

Між іншим, в Міноборони заявили, що знайшли механізм вирішення проблеми і запустили процедуру, щоб отримати рішення, які дозволять підписати угоди з КИЇВМІСЬКБУДОМ про добудову 4 з 23 ЖК, що будуються на землях Міноборони.

Забудовники:

УКРБУД

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