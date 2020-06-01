18:58, 1.06.2020 645

Міністерство юстиції України збирається створити єдину базу даних, де буде розміщена вся інформація про майнові права у цифровому вигляді в рамках проекту "Електронний архів БТІ".

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту.

Згідно з повідомленням, архів також буде містити сканкопіі документів, на підставі яких здійснювалася реєстрація прав власності до 2013 року.

Проект Мін'юсту спростить українцям життя pixabay.com

Міністерство веде переговори з громадськістю та місцевою владою для втілення цього проекту. У Мін'юсті стверджують, що реалізація цього концепту буде сприяти:

забезпеченню ефективного захисту громадян та бізнес-спільноти від шахрайських дій та підробки документів;

внесенню повних даних про об'єкти нерухомості, розташованих на території України;

прозорості дій з об'єктами нерухомого майна;

зменшенню грошових і часових витрат для громадян, відкритості і доступності інформації про актуальні права осіб на об'єкти нерухомого майна для державних реєстраторів та нотаріусів.

"Оцифровка 100% відомостей про зареєстроване нерухоме майно – заставу ефективного захисту громадян і бізнесу від шахрайських дій", – підкреслили в прес-службі.

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, за словами глави Мін'юсту Дениса Малюськи, система бюро технічної інвентаризації навряд чи перестане існувати в Україні.