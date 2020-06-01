УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Мін'юст хоче створити базу даних "Електронний архів БТІ"

1.06.2020 - 18:58

Міністерство юстиції України збирається створити єдину базу даних, де буде розміщена вся інформація про майнові права у цифровому вигляді в рамках проекту "Електронний архів БТІ".

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту.

Згідно з повідомленням, архів також буде містити сканкопіі документів, на підставі яких здійснювалася реєстрація прав власності до 2013 року.

Проект Мін'юсту спростить українцям життя

pixabay.com

Міністерство веде переговори з громадськістю та місцевою владою для втілення цього проекту. У Мін'юсті стверджують, що реалізація цього концепту буде сприяти:

  • забезпеченню ефективного захисту громадян та бізнес-спільноти від шахрайських дій та підробки документів;

  • внесенню повних даних про об'єкти нерухомості, розташованих на території України;

  • прозорості дій з об'єктами нерухомого майна;

  • зменшенню грошових і часових витрат для громадян, відкритості і доступності інформації про актуальні права осіб на об'єкти нерухомого майна для державних реєстраторів та нотаріусів.

"Оцифровка 100% відомостей про зареєстроване нерухоме майно – заставу ефективного захисту громадян і бізнесу від шахрайських дій", – підкреслили в прес-службі.

Раніше НЕРУХОМІ повідомляли, за словами глави Мін'юсту Дениса Малюськи, система бюро технічної інвентаризації навряд чи перестане існувати в Україні.

Коментарі

923
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Для поліцейських за програмою фінлізингу придбали понад 1,5 тис квартир

Для поліцейських за програмою фінлізингу придбали понад 1,5 тис квартир

Найбільше затребувані двокімнатні

1.06.2020 - 19:25
В Україні площа введеного в експлуатацію житла впала на 22%

В Україні площа введеного в експлуатацію житла впала на 22%

У першому кварталі 2020 року в експлуатацію ввели трохи більше 21 тис. квартир

1.06.2020 - 18:40
Обіцянки президента і очікування будівельних компаній: головні новини травня

Обіцянки президента і очікування будівельних компаній: головні новини травня

Як справляється Україна з проблемами на тлі економічної кризи

1.06.2020 - 17:56
Про українські балкони зняли фільм. Відео

Про українські балкони зняли фільм. Відео

Творці фільму об'їздили вісім українських міст

1.06.2020 - 16:59
У столиці зріс тариф на вивезення сміття: комунальники дали роз'яснення

У столиці зріс тариф на вивезення сміття: комунальники дали роз'яснення

Тариф на вивезення сміття виріс не для всіх

1.06.2020 - 16:16