Кияни протестували проти забудови скверу імені Чкалова. Фото

У середу, 10 червня, понад 100 киян вийшли на акцію проти забудови скверу імені Чкалова на розі вулиць Олеся Гончара і Михайла Коцюбинського в центрі столиці.

Як повідомляє UBR, місцеві жителі скаржаться, що більше зелених альтернатив в мікрорайоні немає. Але земельна комісія Київради дозволила перетворити сквер на будівельний майданчик під бізнес-центр (площа забудови 840 кв. м).

Кияни хочуть врятувати сквер ubr.ua

Депутати проголосували за рішення про поновлення договору оренди з компанією Ділайвест, яка планує побудувати на місці скверу 14-поверхівку.

Пізніше до протестуючих підійшов сам голова земельної комісії Київради Олександр Міщенко. Як розповідають учасники акції, голосування членів комісії з цього приводу перетворилося на фарс і підігравання забудовникам.

Протестувальники стояли з плакатами "Лапи геть від Чкаловського скверу", "Не дамо зробити з Києва кам'яне гетто" і "Хай живе фонтан Термена".

Кияни хочуть врятувати сквер ubr.ua

Кияни хочуть врятувати сквер ubr.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській, 29, недалеко від місця, де раніше знаходився Сінний ринок, планують реконструювати сквер. При цьому проєкт реконструкції розробили самі жителі вулиці.