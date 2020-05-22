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Київські чиновники привласнили мільйон гривень, виділених на ремонт школи

22.05.2020 - 14:55

В Шевченківський районний суд Києва був спрямований обвинувальний акт за фактом розкрадання понад 1 млн гривень, виділеного на ремонт школи і дитячого садка.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури.

Встановлено, що директор КП "Київбудреконструкція" та уповноважений на здійснення технічного нагляду спільно з посадовими особами товариства підрядника заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн гривень.

Зараз обвинувальний акт спрямований до суду для розгляду по суті. За вчинене зазначеним особам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа потрапила до Шевченківського суду Києва

pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, під Києвом недобросовісний підрядник привласнив гроші шляхом підроблення, які повинні були піти на ремонт дахів. Підозрюваний інженер підробив акти приймання виконаних будівельних робіт. Своїми діями він завдав шкоди в 200 тис. Грн.

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