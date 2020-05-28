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Іпотека по 10% можлива, але поки не здійсненна – НБУ

28.05.2020 - 18:24

Іпотека в 10% найближчим часом, як це анонсував президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня, навряд чи здійсненна.

Про це заявив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб, передає Liga.net.

"Теоретично це можливо. Але в такому випадку ціна ресурсу повинна складати десь 6%. У той же час подивіться на ті ж держбанки: середня ставка по депозитах 11%, а по деяких продуктах – 13-14%. Тобто, як мінімум, має пройти час, поки депозитні ставки не знизяться майже вдвічі", – заявив він.

Сологуб також прокоментував слова глави держави про те, що влада "збирається дотиснути банківську систему".

Дмитро Сологуб

bank.gov.ua

"Президент в цій репліці також зауважив, що наша банківська система незалежна. Це обнадійливі слова. З іншого боку, половиною банківського сектора сьогодні володіє держава. І я не проти, якщо власник дійсно "дотисне" держбанки в контексті їх переходу до роботи за всіма стандартами корпоративного управління. А поки до них є питання", – резюмував представник НБУ.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, на думку банкірів, зниження іпотечних ставок поки в найближчому майбутньому не передбачається, а заплатити за це доведеться або вкладникам, або державі.

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