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Іпотека по 10%: глава Мінфіну розповів, чому це неможливо

2.06.2020 - 14:38

Запуск низькою іпотеки, яку обіцяв президент України Володимир Зеленський, неможливий через певні законодавчі обмеження, зокрема, норми, пов'язаної з пропискою дітей.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо у квартирі прописали дитину, банк не зможе стягнути цю квартиру при несплаті по іпотеці. Якщо вирішити це питання, це спростить багато процедур. З точки зору ставки, так, банки підтверджують, що 10% іпотека може бути", – розповів міністр.

Ініціативу президента розкритикували в Кабміні

pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, президент на прес-конференції 20 травня розповідав, що у кожного громадянина України буде можливість оформити іпотечний кредит під 10%. За його словами, такий відсоток по іпотечних кредитах буде доступний "найближчим часом". Вирішення цього питання залежить від готовності українських банків видавати кредити під низькі відсотки.

У свою чергу банки говорять, що поки не готові видавати іпотеку під такий відсоток. Більш того, банкіри говорять, що рішення дешевих кредитів на квартири в найближчому майбутньому точно не передбачається, а заплатити в результаті за це доведеться або вкладникам, або державі.

Схожої думки дотримуються і в Національному банку України. Коментуючи заяву президента, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб підкреслив, що іпотека по 10% – явно не питання найближчого часу і привів відповідні аргументи.

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