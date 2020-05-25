Іпотека по 10%: банки запевняють про неможливість такого рішення

13:47, 25.05.2020 449 1

Зниження іпотечних ставок поки в найближчому майбутньому не передбачається, а заплатити за це доведеться або вкладникам, або державі.

Про це заявили банкіри під час круглого столу "Карантинні інвестиції: яким буде ринок депозитів до кінця 2020 року".

"Якщо говорити про іпотеку по 10%, то населенню слід звикнути тоді до депозиту по 5-6%. Я не впевнений, що клієнти готові так різко втрачати свою прибутковість. Плюс ж ще утримання податків. Тобто чиста ставка буде 3-4%. Не впевнений, що населення готове до такої ставки. Це (іпотека по 10%) може бути тільки за рахунок держпрограми компенсації ставки і допомоги в кредитуванні дешевої іпотеки", – вважає заступник голови правління ТАСкомбанку Олег Поляк.

Банкіри прокоментували іпотеку під 10% espana.com

Втім, його колеги запропонували альтернативні способи забезпечити дешеву іпотеку. Однак, за їхніми словами, це питання навряд чи вирішиться найближчим часом.

"У травні НБУ організував довгострокове рефінансування до п'яти років за обліковою ставкою. У заставу приймаються депозитні сертифікати, ОВДП, валюта. З огляду на те, що облікова ставка зараз 8%, в червні планується 7%, то це комфортний інструмент, який я високо оцінюю на шляху до дешевої іпотеки. На даний момент іпотеку видавати по 10% у нас немає фінансової можливості. Але це крок в цьому напрямку", – вважає директор по ринках капіталу Альфа-Банку Тетяна Попович.

Банкіри також заявлояют, що можливі також програми часткової компенсації відсоткової ставки, а також фінансові інструменти, що дозволяють відійти від плаваючої ставки і фіксувати ставки на довгий термін.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, президент Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня заявив, що у кожного громадянина України буде можливість оформити іпотечний кредит під 10%. Він також пообіцяв, що такий відсоток по іпотечних кредитах буде доступний "найближчим часом".