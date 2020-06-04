Іпотека по 10%: банки вже видають такі кредити, але з певними умовами

Деякі українські банки вже пропонують іпотечні кредити під 10% річних, але це поки не загальнодоступні програми і видаються з певними умовами.

Про це заявили банкіри під час круглого столу "Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?".

"Ставки знижуються. Середні ефективні ставки по ринку вже 15-17%. Якщо ми переведемо ресурсну базу в більш дешевий ресурс, ми зможемо в подальшому зберегти тенденцію здешевлення кредитів для населення", – розповіла заступник директора департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ольга Муха.

Вона розповіла, що з грудня вони двічі знижували ставки за іпотечними кредитами. Також Муха додала, що зараз на вторинному ринку 14% - номінальна ставка і 15% - ефективна. "Але якщо буде можливість до здешевлення, то ми готові надавати клієнтам більш доступні кредити", – підкреслила представниця Кредобанку.

Тим часом поки середні ставки ще високі, але окремі банки вже зараз пропонують від 10%.

"У цьому році ставки істотно впали, і ми це бачимо. Не можу сказати, що в два рази, але пропозиції в районі 10% вже є на ринку. І це призведе до збільшення попиту на іпотеку. Думаю, цей рік буде краще, ніж минулий", – розповів заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв.

Він уточнив, що в деяких програмах його банку можна знайти такі пропозиції. "Ефективна ставка на нашу іпотеку – в районі 13% річних. Є програми, де ми даємо і 10% річних при первинному внеску у 50%", – зазначив він.

Банкір розповів, що вони дають позичальнику на перші п'ять років "ставку, яку і уряд хотів, і президент анонсував".

"Ми можемо собі це дозволити, у нас вартість ресурсів це дозволяє зробити. Думаю, що в цьому році ставка на ринку буде 10%, не нижче", – повідомив Бабаєв.

Тим часом банкіри єдині в думці, що забезпечити низьку ставку за всіма програмами без підтримки держави складно.

"З огляду на вартість ресурсів ми не можемо собі дозволити зробити в чистому вигляді ефективну процентну ставку у 10%. Для реалізації 10% і нижче нам буде необхідна підтримка державних інституцій: або рефінансування НБУ під дешевший ресурс, або компенсація відсоткової ставки позичальникові з держбюджету, або місцеві програми", – пояснив начальник управління департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Віталій Годун.

Банкіри розповіли про іпотечні ставки pixabay.com

Голова правління Агентства з рефінансування житлових кредитів Сергій Волков підтверджує, що знизити ставку до 10% надзвичайно складно без субсидування процентних ставок.

"Такий інструмент у світі використовується, але він повинен бути націлений на вузький клієнтський сегмент: ветерани, колишні військові. Якщо такий інструмент застосовується в цілому по ринку, то це призводить до перекосу і програми згортаються через дефіцит джерел фінансування. Інший спосіб зниження ставок – запуск повнофункціональної моделі іпотечного ринку. У такій моделі я бачу 8%, може, навіть до 6% річних", – розповів експерт.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за словами першого заступника глави Нацбанку Катерини Рожкової, в Україні впровадженню іпотеки під 10% річних заважає карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу. З огляду на ці факти її поява може посунутись на кінець цього року.