Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

У Києві в п'ятницю, 29 травня, інвестори трьох житлових комплексів ЕВРІКА, ПАТРІОТИКА та ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартири в яких продавав банк Аркада, 29 травня вийшли на протест.
Як розповіли інвестори, вони хочуть залучити владу до вирішення проблеми із зупинкою будівництва. Учасники мітингу влаштували ходу до банку Аркада, Офісу президента, провели автомітинг біля Кабміну і встановили наметове містечко.
Люди, які вклали гроші у квартири від банку Аркада, є інвесторами трьох житлових комплексів – ЖК ЕВРІКА у Голосіївському районі Києва, ЖК ПАТРІОТИКА і ЖК ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ у Дарницькому районі.
Зараз питання про оренду земельних ділянок розглядається у судах, а до завершення судових розглядів нереально відновити зведення деяких будинків.
Тим часом, активісти повідомили про невеликі зрушення у справі.
"Аркадою нарешті дано публічну обіцянку на наступне засідання у КМДА надати графіки будівництва по кожному будинку всіх наших 3 ЖК", – розповіли вони, додавши, що наступна зустріч у столичній міській держадміністрації відбудеться 3 липня.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, в законне будівництво інвестували 13 000 сімей з 40 будинків. Зараз будівництво повністю зупинено. 30 000 людей (інвестори і їх сім'ї) втратили фінанси і залишилися без житла.