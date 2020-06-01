Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

11:56, 1.06.2020 18

У Києві в п'ятницю, 29 травня, інвестори трьох житлових комплексів ЕВРІКА, ПАТРІОТИКА та ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартири в яких продавав банк Аркада, 29 травня вийшли на протест.

Протести в Києві investors.in.ua

Як розповіли інвестори, вони хочуть залучити владу до вирішення проблеми із зупинкою будівництва. Учасники мітингу влаштували ходу до банку Аркада, Офісу президента, провели автомітинг біля Кабміну і встановили наметове містечко.

Протести в Києві investors.in.ua

Люди, які вклали гроші у квартири від банку Аркада, є інвесторами трьох житлових комплексів – ЖК ЕВРІКА у Голосіївському районі Києва, ЖК ПАТРІОТИКА і ЖК ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ у Дарницькому районі.

Зараз питання про оренду земельних ділянок розглядається у судах, а до завершення судових розглядів нереально відновити зведення деяких будинків.

Протести в Києві investors.in.ua

Тим часом, активісти повідомили про невеликі зрушення у справі.

"Аркадою нарешті дано публічну обіцянку на наступне засідання у КМДА надати графіки будівництва по кожному будинку всіх наших 3 ЖК", – розповіли вони, додавши, що наступна зустріч у столичній міській держадміністрації відбудеться 3 липня.

Протести в Києві investors.in.ua

Протести в Києві investors.in.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в законне будівництво інвестували 13 000 сімей з 40 будинків. Зараз будівництво повністю зупинено. 30 000 людей (інвестори і їх сім'ї) втратили фінанси і залишилися без житла.