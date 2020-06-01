УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Інвестори ЖК, квартири яких продавав банк Аркада, провели масштабний протест. Фото

1.06.2020 - 11:56

У Києві в п'ятницю, 29 травня, інвестори трьох житлових комплексів ЕВРІКА, ПАТРІОТИКА та ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартири в яких продавав банк Аркада, 29 травня вийшли на протест.

Протести в Києві

investors.in.ua

Як розповіли інвестори, вони хочуть залучити владу до вирішення проблеми із зупинкою будівництва. Учасники мітингу влаштували ходу до банку Аркада, Офісу президента, провели автомітинг біля Кабміну і встановили наметове містечко.

Протести в Києві

investors.in.ua

Люди, які вклали гроші у квартири від банку Аркада, є інвесторами трьох житлових комплексів – ЖК ЕВРІКА у Голосіївському районі Києва, ЖК ПАТРІОТИКА і ЖК ПАТРІОТИКА НА ОЗЕРАХ у Дарницькому районі.

Зараз питання про оренду земельних ділянок розглядається у судах, а до завершення судових розглядів нереально відновити зведення деяких будинків.

Протести в Києві

investors.in.ua

Тим часом, активісти повідомили про невеликі зрушення у справі.

"Аркадою нарешті дано публічну обіцянку на наступне засідання у КМДА надати графіки будівництва по кожному будинку всіх наших 3 ЖК", – розповіли вони, додавши, що наступна зустріч у столичній міській держадміністрації відбудеться 3 липня.

Протести в Києві

investors.in.ua

Протести в Києві

investors.in.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в законне будівництво інвестували 13 000 сімей з 40 будинків. Зараз будівництво повністю зупинено. 30 000 людей (інвестори і їх сім'ї) втратили фінанси і залишилися без житла.

Коментарі

621
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Міноборони знайшло рішення, яке має допомогти вирішити питання з недобудовами

30.05.2020 - 11:00
БТІ нікуди не зникнуть, але стануть звичайним суб'єктом ринку – Мін'юст

БТІ нікуди не зникнуть, але стануть звичайним суб'єктом ринку – Мін'юст

Зараз в Україні немає монополії на техінвентарізацію нерухомості

29.05.2020 - 17:39
Сусіди бувають різні: сині, шумні, капризні

Сусіди бувають різні: сині, шумні, капризні

Що робити, якщо сусіди заважають вам жити

29.05.2020 - 15:30
Мегаполіс vs передмістя: архітектори розповіли, на яке житло буде попит у період постпандемії

Мегаполіс vs передмістя: архітектори розповіли, на яке житло буде попит у період постпандемії

Пандемія та карантин істотно вплинули на сприйняття житлового простору

28.05.2020 - 19:40
Нерухомість потрапила у ТОП сфер, де можна заробити статок – дослідження

Нерухомість потрапила у ТОП сфер, де можна заробити статок – дослідження

Wealth-X з'ясувала, в яких сферах найбільше мільйонерів

28.05.2020 - 18:30