Інвестори Укрбуду заявили про бюрократію з боку чиновників і просять допомоги у президента

13:03, 22.05.2020

Президента України Володимира Зеленського просять допомогти зняти штучні обмеження з боку чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), КМДА, Київради і Міноборони України для передачі ХК ЗАТ "Київміськбуд" житлових комплексів корпорації "Укрбуд" і їх недобудови.

У петиції на сайті глави держави, яка вже набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, її автори нагадують, що Зеленський особисто приєднався до вирішення проблем понад 40 тис. членів сімей інвесторів і в грудні 2019 року дав публічну обіцянку, що комплекси Укрбуду будуть добудовані Київміськбудом.

Інвестори звернулися до президента за допомогою fakty.com.ua

"На жаль, на момент подачі цього звернення (21 квітня) можна відзначити майже повну відсутність прогресу у відновленні будівництва об'єктів будівництва – ЖК Укрбуд, адже з 23 об'єктів Київміськбуд прийняв тільки 5 (практично добудованих) житлових комплексів і фактично припинив прийняття інших об'єктів, мотивуючи це відсутністю підтримки з боку органів державної влади. Зокрема, ДАБІ (відмова у введенні в експлуатацію ЖК), КМДА і Київрада (відмова у скасуванні пайових внесків і затягування розгляду ряду питань), Міноборони (відмова перепідписувати договори), про що заявляв неодноразово президент ХК ЗАТ "Київміськбуд" Ігор Кушнір в низці інтерв'ю для ЗМІ", - йдеться у петиції.

Її підписанти просять Зеленського доручити першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофимову провести відповідні наради, а також здійснити необхідні інші дії з представниками вищезгаданих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на якнайшвидше врегулювання спірних питань і відновлення процесу передачі об'єктів Укрбуду для запуску будівництва.

"Хочемо підкреслити, що наше звернення не стосується питання фінансування будівництва ЖК Укрбуд. Ми зіткнулися з бюрократичними зловживаннями владою чиновниками з метою затягування процесу відновлення будівництва ЖК Укрбуд і свавільним ігноруванням рішення президента України. У нинішній складний для України час як ніколи важливо захистити інвестиції простих громадян України і унеможливити спад у будівельній галузі, яка є вкрай важливою і показовою для загального економічного стану України", – підкреслюється в петиції.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, президент Володимир Зеленський під час своєї останньої конференції 20 травня заявив, що мер Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії Укрбуд.

Підкреслимо, що в Києві на мітинг минулого тижня зібралися інвестори Укрбуду, які вимагали звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.