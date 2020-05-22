Інвестори Укрбуду заявили про бюрократію з боку чиновників і просять допомоги у президента

Президента України Володимира Зеленського просять допомогти зняти штучні обмеження з боку чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), КМДА, Київради і Міноборони України для передачі ХК ЗАТ "Київміськбуд" житлових комплексів корпорації "Укрбуд" і їх недобудови.
У петиції на сайті глави держави, яка вже набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, її автори нагадують, що Зеленський особисто приєднався до вирішення проблем понад 40 тис. членів сімей інвесторів і в грудні 2019 року дав публічну обіцянку, що комплекси Укрбуду будуть добудовані Київміськбудом.
"На жаль, на момент подачі цього звернення (21 квітня) можна відзначити майже повну відсутність прогресу у відновленні будівництва об'єктів будівництва – ЖК Укрбуд, адже з 23 об'єктів Київміськбуд прийняв тільки 5 (практично добудованих) житлових комплексів і фактично припинив прийняття інших об'єктів, мотивуючи це відсутністю підтримки з боку органів державної влади. Зокрема, ДАБІ (відмова у введенні в експлуатацію ЖК), КМДА і Київрада (відмова у скасуванні пайових внесків і затягування розгляду ряду питань), Міноборони (відмова перепідписувати договори), про що заявляв неодноразово президент ХК ЗАТ "Київміськбуд" Ігор Кушнір в низці інтерв'ю для ЗМІ", - йдеться у петиції.
Її підписанти просять Зеленського доручити першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофимову провести відповідні наради, а також здійснити необхідні інші дії з представниками вищезгаданих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на якнайшвидше врегулювання спірних питань і відновлення процесу передачі об'єктів Укрбуду для запуску будівництва.
"Хочемо підкреслити, що наше звернення не стосується питання фінансування будівництва ЖК Укрбуд. Ми зіткнулися з бюрократичними зловживаннями владою чиновниками з метою затягування процесу відновлення будівництва ЖК Укрбуд і свавільним ігноруванням рішення президента України. У нинішній складний для України час як ніколи важливо захистити інвестиції простих громадян України і унеможливити спад у будівельній галузі, яка є вкрай важливою і показовою для загального економічного стану України", – підкреслюється в петиції.
Як повідомляли НЕРУХОМІ, президент Володимир Зеленський під час своєї останньої конференції 20 травня заявив, що мер Києва Віталій Кличко повинен підключитися до вирішення питання добудови об'єктів компанії Укрбуд.
Підкреслимо, що в Києві на мітинг минулого тижня зібралися інвестори Укрбуду, які вимагали звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.