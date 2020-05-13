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Інвестори "Укрбуду" вийшли з мітингом на вулиці Києва. фото

13.05.2020 - 16:02

У Києві на мітинг зібралися інвестори "Укрбуду", які вимагають звільнити їх від сплати пайової участі для ЖК через нездатність забудовника продовжувати самостійно будівництво.

Таку вимогу мітингувальники висунули, щоб зменшити фінансове навантаження зі сплати пайового внеску на забудовника "Київміськбуд", який буде добудовувати житлові будинки.

Крім того, скасування пайової участі передбачено для всіх забудовників України з 1 січня 2021 року. Мітингувальники наголошують, що пройшло вже п'ять місяців, як президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" добудує компанія "Київміськбуд", але будівництво досі не відновлено через блокування процесу з боку чиновників.

Мітинг інвесторів "Укрбуду"

fakty.com.ua

Мітинг інвесторів "Укрбуду"

fakty.com.ua

Мітинг інвесторів "Укрбуду"

fakty.com.ua

Мітинг інвесторів "Укрбуду"

fakty.com.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про продовження обов'язків для колишнього депутата і екс-глави корпорації "Укрбуд" Максима Микитася. Тепер з нього знімуть електронний браслет і повернуть закордонний паспорт.

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