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І так зійде: в Єгипті побудували магістраль у сантиметрах від висотки. Фото

15.05.2020 - 17:37

У єгипетському місті Гіза будують швидкісну магістраль, яка повинна зв'язати дві місцеві кільцеві дороги. На одній з вулиць естакада траси проходить за півметра від існуючої забудови на рівні шостого поверху, повідомляє Arab News.

Магістраль в Гізі

Mostnir Shady Ahmed

У єгипетській Гізі, де знаходяться найвідоміші у Єгипті піраміди, реалізують важливий інфраструктурний проект. Швидкісна естакада довжиною 12,5 кілометра і вартістю в $317 млн повинна зв'язати дві місцеві кільцеві магістралі і знизити міський трафік. Проблема в тому, що на одній зі своїх ділянок ця траса проходить максимально близько до житлових багатоповерхових будинків.

Магістраль в Гізі

Mostnir Shady Ahmed

Махмуд Нассар, глава Центрального агентства з будівництва Єгипту, заявив, що проект критично важливий і принесе району тільки користь. Водночас чиновник стверджує, що ніякої помилки в такому розташуванні об'єкта немає. Подібна відстань до багатоповерхівок існує тільки тому, що ті побудовані незаконно на ділянках, де будівель просто не повинно було бути.

Магістраль в Гізі

Mostnir Shady Ahmed

Місцеві жителі обурені, вони в свою чергу запевняють, що вся необхідна дозвільна документація на будинки у них є, і вимагають справедливої компенсації у разі знесення їх власності. Швидше за все, без демонтажу будівель не обійдеться, адже тисячі автомобілів будуть мчати впритул до п'ятого-шостого поверху будинків.

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