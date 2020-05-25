Губернатор Харківської області продав нерухомості майже на мільйон гривень

17:13, 25.05.2020 1235 1

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер задекларував 867 тисяч гривень доходу.

Про це стало відомо з декларації про істотну зміну майнового стану, яку він подав до НАЗК.

Дохід губернатор отримав від відчуження нерухомого майна. Угода з продажу нерухомості відбулася 15 травня. Об'єкт купив громадянин України Ахмет Вадимович Закіров.

Що за об'єкт нерухомості продав Олексій Кучер – не вказується.

Декларація Олексія Кучера Скріншот

З відкритих джерел відомо, що Ахмет Закіров – контактна особа у компанії ТОВ "Альянс Ойл Україна", яка займається імпортом та торгівлею бензину і дизельного палива з Білорусі, Литви і Польщі і ТОВ "Нафтасофт".