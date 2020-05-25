Енергоефективність будівель в Україні: Мінрегіон обговорить вимоги

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства почало обговорення наказу щодо мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель.

Про це повідомили у прес-службі Мінрегіону.

"Метою наказу є встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності на основі розрахованих для еталонних будівель даних. Враховуються вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (в тому числі обладнання) будівель, згідно економічно доцільного рівня і в залежності від функціонального призначення і висотності будівель, виду будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)", – йдеться у повідомленні.

Енергоефективність будівель обговорять в Мінрегіоні sq.com.ua

Зауваження та пропозиції приймаються за електронною і звичайною поштою протягом місяця.

З 1 липня 2019 року в Україні була введена обов'язкова енергетична сертифікація для деяких видів будівель. Її мета – сприяти зменшенню споживання енергії. Наявність енергопаспорта є обов'язковою умовою для отримання коштів державної підтримки на реалізацію комплексних заходів з енергоефективності.

Наприклад, в Києві значна частина житлових будинків комунальної форми власності мають фізичний знос і вимагають ремонту. В таких умовах нерідко за модернізацію будинку беруться самі жителі, наприклад, утеплюючи стіни своєї квартири. Але такі заходи не вирішують проблему і не призводять до економії, в кращому випадку, допомагають підвищити температуру в квартирі на 1-1,5 градуса, та ще й можуть нашкодити всьому будинку. Питання енергомодернізації багатоповерхівки її жителям потрібно вирішувати разом.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Фонд енергоефективності розробив більш зручний формат заявок для участі у програмі підтримки енергомодернізації багатоповерхівок "Енергодім".