Довга епопея з ЖК Укрбуду: чи є надія у інвесторів

Раптова заморозка будівництва ЖК Укрбуду для десятків тисяч його інвесторів стало в минулому році справжнім сюрпризом. Хоча ознаки занепаду компанії спостерігалися ще задовго – будівельні темпи знижувалися протягом року. В результаті влітку зведення 26 житлових будинків, на різних стадіях готовності, в один момент припинилося. Люди, які купили там квартири, залишилися без житла, грошей і будь-якої надії на справедливість.

Початок кінця

У вересні минулого року народний депутат і колишній співвласник Укрбуду Максим Микитась розповів про продаж компанії, остаточно підтвердивши побоювання інвесторів про жалюгідний стан забудовника.

"Для когось новина про продаж Укрбуд Девелопмент стала несподіванкою, але угода не спонтанна. До цього рішення я йшов давно, і, нарешті, багато процесів фіналізувались. За останні місяці був проведений детальний аудит, приведена до ладу організаційна структура компанії, оптимізовані маса процесів як будівельних, так і фінансових. і угода відбулася", - написав Микитась.

Він не став говорити, хто нові власники, посилаючись на умови угоди. Додавши лише, що це "люди не публічні". Саме з приходом нових власників і луснув весь пузир проблем Укрбуду.

Максим Микитась facebook.com/maxim.mikitas

Девелопера викрили у низці сумнівних схем. Перш за все, мова йде про махінації з тендерами, квартирами військових і будівництві без дозволів. Як з'ясувалося, гроші системно виводилися на офшорні рахунки.

Скандал з квартирами військових

Суть схеми неймовірно проста. Нацгвардія володіла дуже дорогою ділянкою землі на Печерську (територія колишньої військової частини). За домовленостями з Укрбудом тут повинна була з'явитися багатоповерхівка, 50 квартир в якій віддали б військовим, а інші – на продаж. На перший погляд, обмін вигідний усім.

Але Укрбуд використовуючи підроблені документи, надав нацгвардійцям квартири поганої якості і на околиці замість центру столиці – біля станції метро Бориспільська. У підсумку, за гратами опинився і колишній командувач НГУ Юрій Аллеров, який отримав квартиру площею 76 кв.м, ринковою вартістю майже у 2 млн гривень.

Втрати від подібних "операцій" Укрбуду оцінюються в мільярди гривень, через них будівельний гігант впевнено підійшов до краху.

Невдала втеча і домашній арешт

Після цього у колишнього народного депутата таки почалися проблеми. 2 жовтня 2019 року НАБУ повідомило Мікітасю про підозру у привласненні 82 млн держкоштів під час обміну квартир для військових Національної гвардії. Вже за тиждень на нього наділи електронний браслет і відпустили під заставу 5,5 млн грн. Згодом розмір застави збільшили до 80 млн грн, а потім і до 100 млн грн. Останню заставу Микитась не вніс, але, тим не менше, суд відмовився взяти його під варту.

Відчувши раптове "нездужання" Максим Микитась спробував 20 січня полетіти у Лондон "поправити здоров'я". Але його зняли з рейсу. Незважаючи на спробу втечі Вищий антикорупційний суду 14 травня чомусь відправив екс-главу Укрбуду під цілодобовий домашній арешт.

Що відбувається з квартирами Укрбуду

Бажання займатися недобудовами Укрбуду виявили дві компанії – Інтергал-Буд і Київміськбуд. За умовами, всі незакінчені об'єкти мають передати новому забудовнику, який завершить роботи за рахунок непроданих квартир. Таких налічується близько 3 тисяч.

У конфлікт згодом втрутився президент Володимир Зеленський і заявив, що всіма ЖК Укрбуду буде займатися Київміськбуд. В ході своєї останньої прес-конференції він також закликав мера Києва Віталія Кличка підключитися до вирішення питання. На що міський голова парирував, мовляв, проблеми Укрбуду – це питання державного масштабу і повинні вирішуватися на рівні уряду.

У свою чергу, Київміськбуд зазначив низку проблем, які заважають взяти на баланс недобудови. Перш за все, це введення в експлуатацію вже завершених об'єктів і приведення у відповідність дозвільних документів.

Потім стоїть питання взаємодії з Державною іпотечною установою. Для одночасного запуску такої кількості будівництв у Київміськбуду банально не вистачає коштів.

Питання з недобудовами залишається відкритим flickr.com

І основна проблема – це відсутність сприяння з боку Міноборони, на земельних ділянках якого будувалося чотири житлові комплекси. Втім, в самому кінці травня чиновники МОУ заявили, що вже начебто знайшли механізм вирішення проблеми і запустили процедуру для отримання необхідних рішень, які дозволять підписати договори з Київміськбудом.

Нелегка доля інвестора

Ті, хто купив квартири від Укрбуду, дійсно опинилися у складній ситуації. Не один місяць люди намагалися про себе нагадати, виходячи на акції протесту, вимагаючи від можновладців втрутитися в скандал з забудовником. Створили навіть петицію на сайті президента, яка менш ніж за місяць набрала необхідну кількість голосів, необхідних для розгляду главою держави. Але зрушень у даній справі не дуже багато.

Заступник голови комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк зазначає, що причина ситуації, що склалася, – недосконале законодавство.

За її словами, зараз немає достатньої кількості норм, що дозволяють інвесторам контролювати будівництво. Також не існує системи, яка б гарантувала людям виконання зобов'язань забудовником, якщо об'єкт будується на самовільно зайнятій землі, розповіла народна обраниця.

Укрбуд - не перша проблемна будівельна компанія в Києві. Всі пам'ятають епопею з компанією Еліта-центр. Багато також пам'ятають і Укогрупп Анатолія Войцеховського, який будував будинки по Києву без дозвільних документів.

У МВС згодні, що вирішити питання довгобудів в Україні допоможе більш жорстке законодавство і умов покарання для недобросовісних забудовників. І навіть навели приклад США, де за подібні порушення забудовнику може загрожувати кілька тисяч років в'язниці, в залежності від кількості обманутих інвесторів. Однак, на превеликий жаль, в Україні подібні ініціативи залишаються лише на рівні розмов.