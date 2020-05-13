Домашні тварини у квартирі: неминучість конфліктів з господарями і пошук компромісів

Сьогодні у багатьох українців є чотирилапий улюбленець, який по праву зайняв місце члена родини. Господар бачить в ньому джерело ніжності, позитиву і сприймає його як "близьку душу", готовий піклуватися і боротися за його права. Однак інші сусіди можуть мати протилежну думку і нерідко таке співжиття у будинку не схвалюють. Як же знайти баланс хороших стосунків з ними і не відмовитися від улюблених тварин?

Законодавство у цій сфері давно потребує оновлення, але найближчим часом зміни навряд чи відбудуться. Тому українці повинні навчитися вирішувати питання цивілізовано і враховувати взаємні інтереси. Прикладом може послужити досвід західних країн, які знайшли варіант юридичного врегулювання з багатьох аспектів.

100% відповідальність: ми піклуємось за тих, кого приручили

Купуючи домашню тварину, потрібно розуміти відповідальність і нести зобов'язання в повній мірі щодо турботи, виховання та догляду за нею, щоб не провокувати людей, які живуть поруч, на скарги. Оскільки юридично тварина є річчю, то за аналогією з машиною, в будь-якому ДТП винна не машина, а водій. Тварини, як показує практика, одна з найпоширеніших причин суперечок між мешканцями і предмет судового позову, на кшталт потопів у квартирах і неузгоджених перепланувань.

Не варто забувати, що тварини потребують уваги istockphoto

Хто правий?

Де закінчуються права і починаються зобов'язання. Тут все просто. Діє простий принцип. Права будь-якої особи закінчуються там, де починають порушуватися права іншої. Тому якщо ваш домашній улюбленець гавкає на дитячому майданчику і лякає дітей, в цей момент права закінчуються і залишаються ваші зобов'язання.

Закони повинні працювати

Норми, що регулюють шум, поширюються не тільки на будівельників або ресторани у вашому домі, а й на галас кота навесні. А санітарні та екологічні норми застосовуються не тільки до тарганів і сміття, але і до запаху від тварин.

Правила утримання домашніх улюбленців

В Україні досі не встановлено законодавством точну кількість тварин, яку можна утримувати у квартирі. Буває, сусіди, які фанатично ставляться до живності, заводять більше 10 кішок і кілька собак, даючи притулок бездомним тваринам, забуваючи про санітарні норми у квартирі і прилеглій території.

Іноді любов до тварин не має меж istockphoto

Однак зрозуміло одне – дане співжиття не повинно супроводжуватися гучними звуками, неприємними запахами, брудом у місцях громадського користування (під'їздах, ліфтах), і не повинно нагнітати страх у сусідів (це стосується екзотичних і диких тварин). Не потрібно забувати, що, наприклад, середнім і великим породам собак, крім повідця слід надягати намордник на прогулянці. І важливе питання щодо вигулу собак: він повинен бути у відведених місцях з дотриманням всіх правил подальшої утилізації екскрементів.

Пам'ятайте: порушення правил утримання домашніх тварин і поводження з ними повністю покладається на господаря, і несе за собою адміністративну відповідальність. До слова, нарівні з нормами щодо захисту тварин, в інших країнах також передбачають право вимагати приспання, якщо господар не може з ним впоратися. А в деяких випадках це стає обов'язковим, якщо в результаті інциденту постраждали люди.

Між іншим, також підкреслимо, що за останній час були покарані і кілька шкуродерів, які відверто мучили тварин. Однак не варто забувати, що в суперечці за права людини проти прав тварин юридична позиція буде однозначно на користь людини.

Як висновок можна сказати: не ігноруйте претензії людей, що живуть поруч. А, найголовніше, забезпечте гарне виховання і гуманне ставлення до своїх улюбленців, забезпечуйте гідні умови їх утримання. Відсутність байдужості до оточуючих – це запорука відмінних стосунків з сусідами.