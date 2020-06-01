Для поліцейських за програмою фінлізингу придбали понад 1,5 тис квартир

19:25, 1.06.2020 530 1

Державна іпотечна установа придбала для поліцейських і рятувальників вже 1543 квартири за програмою фізлізінга. Найбільше затребувані двокімнатні (41%) і однокімнатні (32%) квартири.

Про це повідомили у прес-службі Державної іпотечної установи.

"У 2020 році за заявами поліцейських і рятувальників Державною іпотечною установою придбано 432 квартири для передачі їх на умовах фінансового лізингу. А з початку реалізації програми забезпечення ДІУ задовольнила 1 543 заяви даних категорій громадян України", – йдеться у повідомленні.

Для поліцейських купили 1543 квартири за програмою фізлізінга
pixabay.com

Також наголошується, що в розрізі областей, найбільша кількість квартир, придбаних за заявами вищезазначених службовців знаходиться в наступних регіонах: місто Київ і Київська область (365 квартир); Харківська область (121); Рівненська область (116); Одеська область (83); Волинська область (79).

Підкреслюється, що дана програма спрямована на поліпшення житлового забезпечення та соціального захисту поліцейських та співробітників надзвичайної служби.

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