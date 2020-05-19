Для переселенців з Криму в Україні побудують 500 квартир

17:01, 19.05.2020

Для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир у Херсонській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, повідомили у прес-службі глави держави.

"Володимир Зеленський зазначив, що за підсумками домовленостей з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму. Глава України запевнив, що ніяких проблем з виділенням землі та будівництвом квартир немає. Губернатор Херсонської області забезпечить виконання цього доручення", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з кримськими татарами president.gov.ua

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент підкреслив, що чекає від кримських татар проєкт цього об'єкта і готовий підтримати його. Водночас, на кордоні Херсонської області та Автономної Республіки Крим буде побудований великий хаб.

"Щоб люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили іншу "вітрину" нашої країни", – сказав Зеленський.