Для переселенців побудують спеціальний містечко у Луганській області

11:22, 15.06.2020 78

Влада Луганської області збирається побудувати містечко для переселенців недалеко від Сєвєродонецька.

Про це заявив губернатор Луганської області Сергій Гайдай, передає пресслужба облдержадміністрації.

За його словами, проєкт планується реалізувати спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. План включає будівництво будинків площею 70-80 квадратних метрів.

Переселенцям побудують нове житло
flickr.com

Глава ОДА уточнив, що реалізація цього проєкту почнеться наступного року.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир в Херсонській області. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Інші новини

Компанія ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД відзвітувала про мільйонні збитки

Виручка скоротилася при цьому у 14 разів

10:53, 15.06.2020 625

Прокуратура намагається оскаржити передачу землі для будівництва ЖК Вежа на Ломоносова

Досудове розслідування триває

18:53, 12.06.2020 11140

Нацбанк рекордно знизив облікову ставку до 6% річних

Облікова ставка вплине на вартість кредитів, що надаються Нацбанком

18:28, 12.06.2020 10817

Укрпошта хоче продати головний офіс на Хрещатику за мільярд гривень

Компанія планує також продати головний сортувальний центр

18:02, 12.06.2020 11330

Газоблок або цегла: який стіновий матеріал краще?

Розповідаємо, який матеріал має кращу теплопровідність

17:20, 12.06.2020 9126