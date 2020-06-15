Для переселенців побудують спеціальний містечко у Луганській області

Влада Луганської області збирається побудувати містечко для переселенців недалеко від Сєвєродонецька.

Про це заявив губернатор Луганської області Сергій Гайдай, передає пресслужба облдержадміністрації.

За його словами, проєкт планується реалізувати спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. План включає будівництво будинків площею 70-80 квадратних метрів.

Переселенцям побудують нове житло flickr.com

Глава ОДА уточнив, що реалізація цього проєкту почнеться наступного року.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир в Херсонській області. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.