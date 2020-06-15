УкрРус
Всі результати

* обов'язкові для заповнення поля

Ваш запит принято

Відділ продажу зв'яжеться з Вами найближчим часом

Увійдіть до особистого кабінету для керування

Увійти

Новини

Все Об'єкти Рейтинги Місто Люди Ринок Лайфхаки
Нерухомі Новини Люди

Для переселенців побудують спеціальний містечко у Луганській області

15.06.2020 - 11:22

Влада Луганської області збирається побудувати містечко для переселенців недалеко від Сєвєродонецька.

Про це заявив губернатор Луганської області Сергій Гайдай, передає пресслужба облдержадміністрації.

За його словами, проєкт планується реалізувати спільно з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. План включає будівництво будинків площею 70-80 квадратних метрів.

Переселенцям побудують нове житло

flickr.com

Глава ОДА уточнив, що реалізація цього проєкту почнеться наступного року.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир в Херсонській області. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський.

Коментарі

593
Всі ЖК на карті
map link
Новобудови Києва Новобудови Київської області Новобудови Одеси
Нерухомі

Інші новини

Компанія ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД відзвітувала про мільйонні збитки

Компанія ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД відзвітувала про мільйонні збитки

Виручка скоротилася при цьому у 14 разів

15.06.2020 - 10:53
Прокуратура намагається оскаржити передачу землі для будівництва ЖК Вежа на Ломоносова

Прокуратура намагається оскаржити передачу землі для будівництва ЖК Вежа на Ломоносова

Досудове розслідування триває

12.06.2020 - 18:53
Нацбанк рекордно знизив облікову ставку до 6% річних

Нацбанк рекордно знизив облікову ставку до 6% річних

Облікова ставка вплине на вартість кредитів, що надаються Нацбанком

12.06.2020 - 18:28
Укрпошта хоче продати головний офіс на Хрещатику за мільярд гривень

Укрпошта хоче продати головний офіс на Хрещатику за мільярд гривень

Компанія планує також продати головний сортувальний центр

12.06.2020 - 18:02
Газоблок або цегла: який стіновий матеріал краще

Газоблок або цегла: який стіновий матеріал краще?

Розповідаємо, який матеріал має кращу теплопровідність

12.06.2020 - 17:20