Для ОСББ спростили подачу заявок на утеплення

12:14, 22.05.2020

Фонд енергоефективності розробив більш зручний формат заявок для участі у програмі підтримки енергомодернізації багатоповерхівок "Енергодім".

Про це повідомили у прес-службі організації.

У повідомленні наголошується, що автоматизовані заявки (на участь в програмі і затвердження проекту) доступні для заповнення у форматі Excel і розміщені в розділі сайту "Програма Енергодім".

Автоматизована форма розроблена, щоб допомогти ОСББ легше заповнити заявку і зменшити кількість помилок при заповненні. ОСББ може вибрати одну з форм заявки: формат Word або автоматизований формат Excel.

Участь в програмі "Енергодім" спростили
sobitie.com.ua

У Фонді наголосили, що інформація в обох файлах однакова, тому вибір формату ніяк не впливає на якість або подальшу оцінку представлених документів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за неповних два тижні травня з урахуванням свят українські банки видали "теплих кредитів" більше, ніж за весь квітень. Так, з 1 по 12 травня 2020 року банки видали 67 млн грн "теплих кредитів" населенню та ОСББ на енергозберігаючі заходи.

Інші новини

Законопроєкт про будівельну продукцію вплине на якість матеріалів – думка

Конфедерація будівельників України допоможе доопрацювати законопроєкт

19:04, 21.05.2020

Зеленський пообіцяв почати масштабне будівництво спорткомплексів

У кожній області повинні з'явитися по 25 нових спорткомплексів

18:22, 21.05.2020

В Україні спростять перехід на нові договори про надання ЖКП

Проєкт закону прийнятий за основу у Верховній Раді

17:58, 21.05.2020

Роботи з реконструкції столичної Дарниці продовжили на три роки

Орієнтовна вартість робіт – 10 млн гривень

16:25, 21.05.2020

Президент пообіцяв українцям іпотеку під 10% вже в найближчому майбутньому

Зеленський готовий "дотиснути" банківську систему

15:34, 21.05.2020