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Для ОСББ спростили подачу заявок на утеплення

22.05.2020 - 12:14

Фонд енергоефективності розробив більш зручний формат заявок для участі у програмі підтримки енергомодернізації багатоповерхівок "Енергодім".

Про це повідомили у прес-службі організації.

У повідомленні наголошується, що автоматизовані заявки (на участь в програмі і затвердження проекту) доступні для заповнення у форматі Excel і розміщені в розділі сайту "Програма Енергодім".

Автоматизована форма розроблена, щоб допомогти ОСББ легше заповнити заявку і зменшити кількість помилок при заповненні. ОСББ може вибрати одну з форм заявки: формат Word або автоматизований формат Excel.

Участь в програмі "Енергодім" спростили

sobitie.com.ua

У Фонді наголосили, що інформація в обох файлах однакова, тому вибір формату ніяк не впливає на якість або подальшу оцінку представлених документів.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, за неповних два тижні травня з урахуванням свят українські банки видали "теплих кредитів" більше, ніж за весь квітень. Так, з 1 по 12 травня 2020 року банки видали 67 млн грн "теплих кредитів" населенню та ОСББ на енергозберігаючі заходи.

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