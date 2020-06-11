Держреєстратора на Закарпатті зловили на махінаціях з нерухомістю

13:06, 11.06.2020 179

У Закарпатській області чиновник, використовуючи своє становище, незаконно перереєстрував право власності на нерухомість юридичних осіб.

Про це повідомили у прес-службі департаменту кіберполіції Національної поліції України.

"Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний місцевий житель 1991 року народження, який працював державним реєстратором. Фігурант, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив незаконну перереєстрацію прав власності на нерухоме майно юридичних осіб. Встановлено четверо постраждалих осіб, яким, за попередніми даними, завдано збитку на суму близько 10 млн гривень", – сказано в повідомленні.

Чоловікові висунули підозру за трьома статтями Кримінального кодексу (підробка документів, несанкціоновані дії з інформацією і зловживання повноваженнями). Йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Чоловікові висунули підозру за трьома статтями Кримінального кодексу
pixabay.com

Як раніше повідомляли НЕРУХОМІ, співробітник Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру, використовуючи службове становище, видалив з електронних даних відомості про земельну ділянку під Києвом в Ірпені.

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