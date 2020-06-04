Депутат Запорізької міськради за гроші обіцяв вирішити питання з землею

Був затриманий депутат Запорізької міської ради, який за 340 тис.грн. пообіцяв місцевому жителю посприяти в отриманні земельного наділу на березі Дніпра.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними відомства, депутат Запорізької міськради, який є заступником постійної комісії міськради з питань земельних ресурсів був затриманий правоохоронними органами після отримання від громадянина частини хабара у сумі 243 тис.грн. При цьому, першу частину хабара - 97 тис.грн. - він отримав кілька днів тому, факт її отримання також був задокументований правоохоронцями.

"Платою у 340 тис.грн. депутат оцінив своє сприяння у позитивному вирішенні земельною комісією Запорізької міськради про відведення у власність громадянину земельної ділянки на березі Дніпра під будівництво будинку", – розповіли правоохоронці.

Слідство має в своєму розпорядженні інформацією, що запорожець, який бажає отримати земельну ділянку в межах міста, подав відповідні документи до міськради три роки тому, проте заступник міської комісії з питань земельних ресурсів створював штучні перешкоди, щоб змусити заявника заплатити йому хабар.

Викриття високопоставленого чиновника проводилося силами Територіального управління Державного бюро розслідування у Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим. Відкрито кримінальне провадження.

затримання депутата ssu.gov.ua

Як повідомляли НЕРУХОМІ, співробітник Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру, використовуючи службове становище, видалив з електронних даних відомості про земельну ділянку під Києвом в Ірпені.