Чиновник Держгеокадастра попався на махінаціях з землею під Києвом

14:07, 3.06.2020 67

Співробітник Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру, використовуючи службове становище, видалив з електронних даних відомості про земельну ділянку під Києвом в Ірпені.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

"Чиновник на замовлення "клієнтів" безпідставно видалив відомості про права власності на земельну ділянку загальною площею 5 гектарів на території Ірпінської міської ради. В рамках кримінального провадження на підставі постанови Печерського районного суду накладено арешт на землю орієнтовною вартістю 10 млн гривень", – повідомили правоохоронці.

Оперативне втручання СБУ не дало зловмисникам можливість здійснити її перепродаж і перереєстрацію у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Зараз вживаються заходи щодо повернення незаконно відчужених земельних ділянок та встановлення всіх обставин втручання в електронну систему Державного земельного кадастру.

Суд наклав арешт на землю
pixabay.com

Операцію проводили спільно з Державним бюро розслідувань під керівництвом прокуратури столиці.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві з територіальної власності незаконно вивели 24 земельних ділянки загальною площею близько 400 га, вартість яких перевищує 800 млн грн.

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