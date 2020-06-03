Чиновник Держгеокадастра попався на махінаціях з землею під Києвом

Співробітник Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру, використовуючи службове становище, видалив з електронних даних відомості про земельну ділянку під Києвом в Ірпені.

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

"Чиновник на замовлення "клієнтів" безпідставно видалив відомості про права власності на земельну ділянку загальною площею 5 гектарів на території Ірпінської міської ради. В рамках кримінального провадження на підставі постанови Печерського районного суду накладено арешт на землю орієнтовною вартістю 10 млн гривень", – повідомили правоохоронці.

Оперативне втручання СБУ не дало зловмисникам можливість здійснити її перепродаж і перереєстрацію у Державному реєстрі прав на нерухоме майно. Зараз вживаються заходи щодо повернення незаконно відчужених земельних ділянок та встановлення всіх обставин втручання в електронну систему Державного земельного кадастру.

Суд наклав арешт на землю pixabay.com

Операцію проводили спільно з Державним бюро розслідувань під керівництвом прокуратури столиці.

Як повідомляли НЕРУХОМІ, в Києві з територіальної власності незаконно вивели 24 земельних ділянки загальною площею близько 400 га, вартість яких перевищує 800 млн грн.