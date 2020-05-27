Банки в цьому місяці видали вже понад 250 млн гривень "теплих кредитів"

З моменту старту програми "теплих кредитів" українці залучили на енергоефективні заходи у держави понад 318 млн грн, з них тільки у травні 255 млн грн. При цьому учасниками програми стали вже 483 ОСББ.
Про це повідомили у прес-службі Держенергоефективності.
"Українські сім'ї все більше цікавляться можливостями заощадити на комунальних послугах і подбати про комфорт у своїх будинках. Так, минулого тижня банки видали майже 108 млн грн "теплих кредитів" для населення та ОСББ", – сказано у повідомленні.
Наголошується, що українські банки видали кредити на такі енергоефективні заходи:
більше 72 млн грн – на утеплення приватних будинків;
близько 35 млн грн – для ОСББ;
1,2 млн грн – на твердопаливні котли.
В цілому, з початку дії програми у квітні і по сьогоднішній день її учасниками стали 483 ОСББ, отримавши 147 млн грн кредитів. Всього з моменту старту програми у 2020 році більше 40 тис. сімей залучили понад 318 млн грн "теплих кредитів".
Як повідомляли НЕРУХОМІ, Фонд енергоефективності розробив більш зручний формат заявок для участі у програмі підтримки енергомодернізації багатоповерхівок "Енергодім". Так, була розроблена автоматизована форма, щоб допомогти ОСББ легше заповнити заявку і зменшити кількість помилок під час заповнення.