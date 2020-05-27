Банки в цьому місяці видали вже понад 250 млн гривень "теплих кредитів"

З моменту старту програми "теплих кредитів" українці залучили на енергоефективні заходи у держави понад 318 млн грн, з них тільки у травні 255 млн грн. При цьому учасниками програми стали вже 483 ОСББ.

Про це повідомили у прес-службі Держенергоефективності.

Хто скористався "теплими кредитами" saee.gov.ua

"Українські сім'ї все більше цікавляться можливостями заощадити на комунальних послугах і подбати про комфорт у своїх будинках. Так, минулого тижня банки видали майже 108 млн грн "теплих кредитів" для населення та ОСББ", – сказано у повідомленні.

Наголошується, що українські банки видали кредити на такі енергоефективні заходи:

більше 72 млн грн – на утеплення приватних будинків;

близько 35 млн грн – для ОСББ;

1,2 млн грн – на твердопаливні котли.

В цілому, з початку дії програми у квітні і по сьогоднішній день її учасниками стали 483 ОСББ, отримавши 147 млн грн кредитів. Всього з моменту старту програми у 2020 році більше 40 тис. сімей залучили понад 318 млн грн "теплих кредитів".

Українці все частіше беруть кредити на утеплення будинків pixabay.com

Як повідомляли НЕРУХОМІ, Фонд енергоефективності розробив більш зручний формат заявок для участі у програмі підтримки енергомодернізації багатоповерхівок "Енергодім". Так, була розроблена автоматизована форма, щоб допомогти ОСББ легше заповнити заявку і зменшити кількість помилок під час заповнення.