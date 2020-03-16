Ліквідація ДАБІ: як відбуватиметься повалення регулятора і що буде замість нього

19:25, 16.03.2020

Державну архітектурно-будівельну інспекцію ліквідують, а її функції виконуватимуть три нових органи, які планують створити впродовж 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзній комісії 13 березня.

За його словами, Держархбудінспекція – це корупційна структура, котра поєднала в собі надто багато функцій і тому потребує реформування шляхом ліквідації і розподілу повноважень на декілька державних структур.

"ДАБІ, на нашу думку та думку учасників будівельного ринку, – це той корупційний кліщ, що забирав обігові кошти з будівельного ринку”, – наголосив Прем'єр-міністр.

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За що відповідатимуть нові органи

Повноваження, які раніше належали ДАБІ, будуть розподілені на:

Державну сервісну службу з містобудування, що візьмуть на себе виконання реєстраційних функцій у будівництві;

Державне агентство з техрегулювання, яке відповідатиме за параметри, ДБН та єврокоди;

Державну інспекцію з містобудування, що здійснюватиме нагляд та контроль в будівельній галузі.

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Як відбуватиметься реформування

Наразі очікується призначення голови ліквідаційної комісії ДАБІ, яке відбудеться 18 березня.

Перехідний період триватиме з березня по травень включно. В червні буде створено Державну інспекцію з містобудування та запущено новий реєстр. У вересні – Державне агентство з техрегулювання. В січні 2021 планують запровадити страхування ризиків в сфері будівництва.

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Як також зазначив Денис Шмигаль, під час ліквідаційного періоду інспекційний контроль проводитися не буде, проте відбуватимуться камеральні перевірки по документам, які передають замовники будівництва.

Після ліквідації та створення нових структур відбуватиметься внесення змін у діюче законодавство, розробка електронної системи і переведення роботи в повністю електронний формат.

Що буде після

Зокрема, якщо раніше ДАБІ була органом-монополістом з надмірними повноваженнями, то тепер функції будуть розподілені на декілька окремих структур, процеси і діяльність яких буде максимально автоматизовано. Дозвіл тепер не буде залежати від чиновника і його суб’єктивних рішень, а відбуватиметься за допомогою автоматичної реєстрації права під час виконання чек-листа. Тобто людський фактор більше не впливатиме на хід справи – через взаємодію системи і реєстру здійснюватимуться автоматичні перевірки.

Крім того, якщо раніше відповідальність інспекторів ДАБІ була невизначеною, то тепер, у разі повторного порушення – втрата права на зайняття діяльністю та кримінальна відповідальність.

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Результати передбачаються наступні: знищення корупційних схем, відсутність необґрунтованих відмов, створення цілісної системи професійних учасників будівельного ринку й підвищення безпечності якості та будівництва.