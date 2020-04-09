Ліфт в думках застряг: як обрати новобудову з якісним обладнанням

19:40, 9.04.2020

Якщо ліфт у вашому будинку ніколи не створював вам проблем і не займав думки, отже, він працює бездоганно. Бо якщо ліфт постійно застряє і ламається, ви не зможете про нього забути. Більш того, через це у вас дуже скоро виникне бажання зовсім змінити житло.

Тому перед покупкою нової квартири, спершу варто поцікавитися у забудовника, яке ліфтове обладнання буде встановлено в новобудові і якими характеристиками забезпечується його надійність та безпека.

Виробник і якість

На міжнародному ринку відомими виробниками ліфтового обладнання є Otis, Kone, Schindler і ThyssenKrupp. Однак на кабіні ліфта в українській новобудові ви, швидше за все, побачите таке найменування компанії-виробника, як Євроформат, Могильовліфтмаш або, в кращому випадку, Otis.

На жаль, навіть всесвітньо відома назва на кабіні не гарантує, що у вашому будинку встановлене якісне ліфтове обладнання, адже забудовник може сам збирати його комплектуючі.

Технологія має значення

Забудовнику обійдеться дешевше купівля підйомного обладнання з двошвидкісним двигуном без частотного перетворювача, але в перспективі обслуговування такого ліфта буде дуже витратним, зокрема і через споживану електроенергію.

Ліфт з частотним перетворювачем і безредукторної лебідкою на постійних магнітах буде коштувати значно дорожче при покупці, але в ньому менше вузлів, які потребують обслуговування, і він на 30-40% економніше за споживанням електроенергії.

Важливо розуміти, що все це відіб'ється на ваших щомісячних витратах в тарифі на обслуговування багатоквартирного будинку.

Швидкість, вантажопідйомність, безпека

Рекомендуємо звертати увагу на такі характеристики ліфтового обладнання:

Швидкість. Нас цікавить саме та робоча швидкість, з якою здійснюється рух кабіни в конкретних умовах експлуатації. Чим вище цей показник, тим краще. У більшості виробників робоча швидкість ліфта варіюється від 1 до 5 м/с, але в деяких високоповерхових будівлях можуть встановлюватися ліфти з робочою швидкістю до 12 м/с.

Вантажопідйомність. Знову ж, чим вище показник максимальної маси вантажу, яку може транспортувати ліфт в робочому режимі, тим краще. У сучасних ліфтах вантажопідйомність становить від 350 до 2500 кг. Крім можливості перевозити вантажі, велика вантажопідйомність означає також, що за нормальних умов експлуатації ліфт буде рідше працювати при максимальному навантаженні. Таким чином, деталі та вузли ліфта будуть піддаватися меншому зносу і довше прослужать без ремонту.

Безпека. До базового обладнання, яке забезпечує безпеку пасажира, відносяться уловлювачі, амортизатори та інші спеціальні пристрої, які гальмують кабіну при досягненні граничної швидкості, дозволяють пом'якшити ударну дію, забезпечують відкриття дверей і блокують рух під час нештатної зупинки кабіни тощо.

Набагато рідше ліфт має режим автоматичної евакуації, який в разі відключення електроенергії доставить пасажира до найближчого поверху, і систему віддаленого моніторингу за станом ліфта, що дозволяє обслуговуючій організації стежити і попереджувати критичні поломки для запобігання простою. Однак ці функції, на нашу думку, є далеко не останніми за важливістю.

Обслуговування

Функціонал сучасних ліфтів досить широкий і різноманітний. Від його налаштування і якості обслуговування залежить не тільки ваш комфорт від пересування, але і термін безпроблемної експлуатації ліфта. Тому радимо звернути увагу і на обслуговуючу організацію, особливо якщо ви плануєте придбати квартиру в будинку, який вже зданий в експлуатацію.

Як правило, компанії-виробники пропонують свої послуги з обслуговування ліфтів в багатоквартирних будинках. Вартість цих послуг, в більшості випадків, вища, але виробник може забезпечити комплексну систему обслуговування ліфтового обладнання та надати гарантію на комплектуючі власного виробництва.

Перевіряйте

Не купуйте житло наосліп, вимагайте у відділі продажів забудовника всю детальну інформацію. Необачність в такому, на перший погляд, не найважливішому питанні, в майбутньому може коштувати вам здоров'я, адже ліфт – це все-таки засіб підвищеної небезпеки.

Ресурс НЕРУХОМI включає в базовий рейтинг ЖК оцінку ліфтів в розділі Відповідність нормам. Тому будь-який покупець зможе отримати інформацію про те, як виглядає пропозиція ЖК в порівнянні із середньою в його класі, зокрема з такого питання, як ліфт.