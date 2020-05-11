Як поліпшити енергоефективність будинку: в Мінрегіоні дали кілька порад

В Україні питання ефективного споживання теплової енергії власниками багатоквартирних будинків стоїть дуже гостро, тому Мінрегіон опублікував додаткові роз'яснення.

"Ефективне управління багатоквартирним будинком та впровадження енергоефективних заходів – це ключові завдання, які стоять перед Правлінням об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Сьогодні кожне ОСББ несе відповідальність за користування і дбайливо ставиться до обладнання, що знаходиться в їх підпорядкуванні", – сказано на сайті Мінрегіону.

Як вирішити питання енергоефективності будинку dom.ria

Так, джерелами фінансування ОСББ можуть бути кошти співвласників багатоквартирного будинку. Для цього потрібно скликати загальні збори власників і провести відповідне голосування. Зокрема, мова може йти про збільшення розміру внесків на утримання будинку, для прикладу, створити ремонтний фонд. Мешканці можуть також оплатити свою частку від повної вартості ремонту або модернізації окремих внеском - одноразовим на оплату робіт, або регулярним в разі кредиту або розстрочки.

Відзначимо, що важливим у вирішенні проблеми енергоефективності будинку, є спільна зацікавленість усіх мешканців, а також їх уміння йти один з одним на компроміс. На жаль не всі питання по дому вирішуються конструктивно, в результаті часто багато питань зависають ще на рівні планування.

Додаткові кошти співвласники можуть залучити від доходу використання загального майна (передача в оренду приміщень, отримання доходу від реклами, використання внутрішньо-будинкового майна інтернет-провайдерами, дохід від розміщення на дахах сонячних електростанцій тощо), а також пасивних доходів від розміщення депозитів.

Варіант з поступовим накопиченням коштів для ремонту, в тому числі через вклади співвласників, є більш надійним. Співвласники встановлюють спеціальний внесок, наприклад, на ремонт або модернізацію будинку, який платять щомісяця невеликими сумами протягом певного часу, що дає можливість розмістити їх на депозитному рахунку у банку і отримати додатковий дохід.

"Таким чином за допомогою незначних внесків можна здійснити проведення значної модернізації багатоквартирного будинку. Якщо вас не влаштовують ці механізми заощадження коштів, ви завжди можете залучити кошти від зовнішніх джерел фінансування – кредит, лізинг або договір з іншою стороною, зокрема енергосервісної компанією – або звернутися до фінансування програм місцевого і державного бюджетів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб і грантів проектів міжнародної технічної омощь ", - йдеться в повідомленні.

Станом на 2020 рік велика кількість жителів багатоквартирних будинків уже скористалися перевагами залучення кредитних коштів для енергомодернізації своїх будинків. Так, для того щоб почати процес отримання кредиту в банку, жителям ОСББ потрібно зібратися на загальних зборах і прийняти відповідні рішення щодо здійснення робіт і по кредитуванню.

Відзначимо, що важливим у вирішенні проблеми енергоефективності будинку, є спільна зацікавленість усіх мешканців, а також їх уміння йти один з одним на компроміс. На жаль не всі питання по дому вирішуються конструктивно, в результаті часто багато питань зависають ще на рівні планування.

Як повідомляли Нерухомі, українці за минулий місяць залучили 63 млн грн з державних банків на утеплення багатоповерхівок, приватних будинків і покупку твердопаливних котлів.