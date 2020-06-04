Як отримати будівельний паспорт: інструкція

Департамент містобудування та архітектури КМДА роз'яснив порядок отримання будівельного паспорта, необхідного для будівництва приватного житлового будинку.

Як відомо, будівельний паспорт визначає вимоги до забудови, а його наданням займається Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

Департамент містобудування та архітектури КМДА також займається наданням будпаспортів. Такий документ – необхідний, якщо ви будуєте:

Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий або дачний будинок, не вище двох поверхів і площею до 500 квадратних метрів;

господарські будівлі та споруди, гаражі, елементи благоустрою і озеленення ділянки.

Якщо вирішили побудувати свій будинок pixabay.com

Щоб отримати будівельний паспорт, необхідно підготувати пакет документів, з якими потрібно буде звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для отримання будівельного паспорта потрібно, так само, як і для МУО, звертатися до ЦНАП. Ось тільки перелік документів відрізняється.

Для отримання будпаспорта необхідно надати:

Заявку (зразок оформлення шукайте у додатку 1 наказу Мінрегіонбуду 103 від 05.07.11. "Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки");

Завірену в установленому порядку копію документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію (державний акт на право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу (дарування, міни) земельної ділянки та виписку з реєстру прав, і згода співвласників (якщо об'єкт нерухомості належить кільком особам);

Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани об'єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, в тому числі автономного, які плануються до застосування і т.д.) як правило, виготовляються на замовлення в архітектурних компаніях або власноруч;

Проект будівництва (за наявності).

Розгляд заявки і документів триває 10 днів, після чого Департамент або видає будпаспорт, або інформує про причину відмови.

"Заява на отримання будівельного паспорта разом з пакетом документів розглядається протягом 10 днів в Департаменті містобудування та архітектури. Після проходження терміну ми або видаємо готовий документ, або ж інформуємо про причини відмови. У останньому випадку заявники повинні уважно вивчити лист-відмову, виправити помилки в документах і подати їх до ЦНАП ще раз", – розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій.