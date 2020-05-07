"Теплі кредити": українці взяли у банків 63 млн гривень

Українці за минулий місяць залучили 63 млн грн з державних банків на утеплення багатоповерхівок, приватних будинків і покупку твердопаливних котлів.

Відповідні дані у середу, 6 квітня, навела Державна служба статистики

Так, з 27 по 30 квітня 2020 року державні банки видали понад 41 млн грн "теплих кредитів" для населення та ОСББ, які планують енергоефективні заходи у цьому році.

Дані Держенергоефективності Скріншот

У повідомленні наголошується, що за тиждень програмою скористалися 353 домогосподарства та 80 ОСББ, вони залучили: 27 млн грн – на утеплення багатоповерхівок; 13,6 млн грн на енергоефективні заходи у приватних будинках; 320 тис. грн – на твердопаливні котли. У Держенергоефективності підкреслили, що з 13 по 26 квітня українці привернули 23 млн грн "теплих кредитів", а за весь квітень – більше 63 млн грн.

Українці активно користуються "теплими кредитами" slovoidilo.ua

Учасники програми зможуть отримати відшкодування від 20% до 70% суми "теплого кредиту" в залежності від напрямку програми, зменшити витрати на комунальні послуги та поліпшити комфорт у своїх оселях. Цього року, як і в попередні роки, "теплі кредити" готові надавати такі банки, як Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, враховуючи умови карантину і дистанційні канали обслуговування.