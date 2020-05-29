Сусіди бувають різні: сині, шумні, капризні

15:30, 29.05.2020 253

Вам пощастило, якщо ви живете поруч з мирними людьми, але буває і навпаки. Буває, що сусідами виявляються любителі, наприклад, російського репу. І ось ви, разом з цим сусідом, мимоволі змушені слухати чиїсь сумнівні речитативи. День у день, 24/7. Це сумно, жахливо, прикро. Хіба ви могли знати, купуючи квартиру, що все обернеться таким чином? Ні. Це взяло і виявилося вже по факту. Але вихід є.

"100 і 1 спосіб помститися сусідові"

Можна спробувати домовитися і попросити врахувати ваші побажання, але, як показує практика, це не завжди ефективно.

Як правило, найпоширенішими причинами, через які сусіди вступають в судові розгляди, є галасливі вечірки, затоплення, агресивні домашні тварини, неузгоджене перепланування, паркомісця, домашній бізнес та інше. А серед запитів в Google на тему сусідів можна побачити: як помститися сусідові зверху, як помститися сусідові знизу, ультразвук для сусідів тощо.

Також ви знайдете безліч статей на тему: "100 і 1 спосіб помститися сусідові". Але наша зовсім не про це.

Щодо штрафів

Нахабні сусіди, галасливі сусіди, одночасно нахабні і галасливі сусіди – часом поділ житлоплощі з певними персонажами буває нестерпним.

Тут вам на допомогу нормативно-правовий акт, званий в народі "закон проти шуму", що покликаний уберегти вас від небажаних звукових вібрацій з-за стін. Ваші права захищені ст. 24 закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Так, в житлових квартирах рівень шуму не має перевищувати 45-55 децибел залежно від часу доби. За порушення тиші передбачається адміністративний штраф (ст.182 КУпАП) у розмірі від 85 до 255 грн. За повторне порушення протягом року штраф буде більше – до 510 грн. До речі, з конфіскацією предметів порушення тиші.

"Хазяйновиті" сусіди

Буває, сусіди люблять складати старі речі не у себе вдома, а в під'їзді. Це сміття може не виноситися звідти роками. У цьому випадку можете викликати пожежників, так як подібне обумовлено Правилами протипожежної безпеки в Україні (Наказ ДСНС від 30.12.2014 № 1417). Зокрема, п. 2.37 правил забороняє пристосовувати тамбури виходів для зберігання, в тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалів. Це заважатиме евакуації в разі пожежі. За невиконання цих вимог порушника можуть оштрафувати за ст. 175 КУпАП. Правда, максимум на 119 грн. Тут, скоріше, можна домогтися лише психологічного ефекту.

Також багато хто любить виходити курити на сходи, щоб вдома не було неприємного запаху. За куріння в під'їздах штрафи побільше – до 170 грн, якщо подібне сталося вперше, і до 340 грн, якщо порушення повторилося (ст. 13 закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення").

Мораль цієї байки

Не варто забувати, що ви теж є чиїмось сусідом. Тому будьте обачні.

А якщо серйозно – почніть з себе.

НЕРУХОМІ нагадують про можливість привітати мешканців вашого будинку з Міжнародним днем сусідів, який відзначають в цьому році 29 травня, і бажають усім порядних, добрих, з гарним музичним смаком сусідів.