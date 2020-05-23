Ремонт: як його пережити і не збожеволіти

Той, хто робив хоч раз в житті ремонт, знає, що це перевірка на витримку, і б'є по гаманцю і нервам кожного, хто його починає. Хтось, щоб позбутися від головного болю, цей процес намагається довірити команді професіоналів, яка виконає якісно і швидко всі роботи від початку і до кінця.

У цій статті ми торкнемося того, як правильно вибрати будівельну бригаду, підготувати кошторис, врахувати нюанси під час проектування дизайну приміщення.

Як підібрати майстрів

Хто буде робити ремонт pixabay.com

Однак і тут не все просто: як серед численних бригад знайти ту, яка здійснить всі ваші ідеї за прийнятну ціну. Для цього потрібно діяти за алгоритмом. Перш за все зібрати всю інформацію про підрядника. Якщо це солідна компанія, варто почати вивчення саме з її сайту. Особливу увагу звернути, насамперед, на галерею виконаних робіт, прайс з актуальними цінами, зв'язатися з онлайн-консультантом, який допоможе остаточно з вибором. Нерідко в крупних компаніях є своя дизайнерська студія.

Обов'язково на сайті повинні бути вказані контакти компанії та юридична адреса. Правдивість інформації зараз просто перевірити за допомогою сервіса Google Maps. Тут можна не тільки знайти головний офіс компанії у місті, а й подивитися фото і почитати реальні відгуки.

Під час особистого візиту обов'язково попросіть показати ліцензію і реєстраційну документацію. Якщо поведінка менеджера здається сумнівною, краще з цією компанією справ не мати.

Складання кошторису

Найчастіше, щоб заманити клієнта низькими цінами, бригади відразу навскидку озвучують вартість ремонту без відвідування об'єкта. В такому випадку можна нарватися на підводні камені у вигляді додаткових платежів. Дуже важливий момент: без огляду вашого майбутнього житла майстрами і з'ясування всіх нюансів неможливо оперувати цифрами.

Після того, як майстри оглянули об'єкт, вислухали ваші побажання і склали кошторис, а вас все влаштувало, остаточну ціну краще вказати у договорі.

Аванс будівельникам краще не платити pixabay.com

Також слід врахувати, що солідні будівельні компанії не беруть аванс за роботу. Передоплата можлива тільки за матеріали. При цьому обов'язково поцікавтеся у менеджера, де вони отоварюються. Часто будівельні гіпермаркети надають знижки. Це дозволить додатково заощадити вам кошти під час ремонту.

Сам собі дизайнер

З чого краще почати pixabay.com

Під час облаштування своєї квартири, якщо ви-таки вирішили заощадити і обійтися без допомоги професійного дизайнера, потрібно буде врахувати всі нюанси, щоб в майбутньому не пошкодувати про це. Тому слід взятися за вивчення найбільш типових помилок, щоб уникнути їх повторення на стадії проєкту.

Перш ніж приступити до ремонту в квартирі, потрібно вибрати стиль інтер'єру. Саме від варіанту оформлення буде залежати вибір будівельних матеріалів. Дизайн-проєкт можна розробити самостійно. Для цього скористатися листком паперу або ж спеціальною комп'ютерною програмою: нанести план квартири з розстановкою всіх приміщень.

Хороший дизайн завжди дозволить виділити головні елементи інтер'єру. Варіанти "по-багатому" або "бідно-але-чисто" – далеко не завжди оптимальні. Навіть якщо любите мінімалізм, завжди можна виділити приміщення за допомогою вдалого декору, картини або настінного годинника. Наприклад, яскраві подушки на дивані можуть додати приміщенню свій шарм.

Зручність понад усе

Квартира повинна бути зручною pixabay.com

Крім красивого дизайну не варто забувати і про елементарну зручність. Важливим кроком планування дизайну є розташування меблів, побутових приладів і сантехніки. Це необхідно для того, щоб не було неприємних ситуацій, коли диван або шафа закривають розетку, а двері на балкон не відкриваються повністю через холодильник у кутку.

Для початку подумайте, як ви будете рухатись квартирою і сплануйте так, щоб вам, по можливості, нічого не заважало. Поцікавтеся яких розмірів і форм бувають меблі, мийки, ванни та інші речі, які потрібні вам у побуті.

Обміркуйте кілька варіантів розміщення меблів, а потім нанесіть на креслення той, який найбільше вам підходить. Слід врахувати відстань від краю ліжка до стіни, скільки відступати від дверей до дивана, на якій відстані будуть кріплення під телевізор.

Про функціональність не просто треба не забувати – її треба ставити на чільне місце. Як кажуть авіабудівники – некрасиві літаки не літають. Те ж саме і в інтер'єрі приміщень – функціональне житло не може не виглядати стильно.

Електрика і світло

Як тільки план розташування меблів готовий – можна приступати до електрики і освітлення. Максимально практичним підходом слід керуватися і під час робіт з розводкою електрики. Наявність у квартирі подовжувачів і трійників – перша ознака аматорського ремонту. Електропроводка зазвичай прокладається приховано. Всі кабелі та проводи ховаються у штробах стін, над підвісною або натяжною стелею, або в підлозі під стяжкою. Тому ретельно подумайте і вирішіть, що і де у вас буде стояти, щоб уникнути неприємних наслідків.

Правильне освітлення – запорука затишку і умиротворення. Світло впливає на візуальне сприйняття дизайну і декору в інтер'єрі. Навіть хороший дизайн, якісні оздоблювальні матеріали та декор будуть виглядати непривабливо на тлі поганого освітлення.

Воно буває загальним, робочим, а також декоративним. Тому планування освітлення, розміщення вимикачів і розеток на пряму залежить від розташування меблів і побутових приладів. Неправильна організація може привести до додаткових фінансових витрат.

Про важливість пропорцій

Підбиваючи підсумок важливо сказати, що завжди необхідно дотримуватися пропорцій, враховувати розміри житлових кімнат і, виходячи з цього, вже проектувати меблі. Не слід розміщувати величезне ліжко, масивні крісла і громіздкий письмовий стіл у маленькій квартирі-студіо. Також нерозумно будуть виглядати і маленькі меблі у великих приміщеннях.

Перед початком ремонту слід вивчити літературу з дизайну, розібратися у поєднаннях колірної гами, зрозуміти вплив освітлення на інтер'єр і на його пропорції. Найголовніше – не боятися експериментувати і пам'ятати, що житло ви робите насамперед для себе. І тоді у вас все вийде.