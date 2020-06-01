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Про українські балкони зняли фільм. Відео

1.06.2020 - 16:59

В Україні в цьому році вийде документальний короткометражний фільм про всілякі балкони, які створюють українці і виділяються на загальному фоні та архітектурі будівлі. Трейлер фільму Enter Through The Balcony Романа Блажана випустила кінокомпанія Minimal Movie.

Як відзначають творці фільму, ідея з'явилася під час співпраці з видавництвом "Основи", яке в минулому році опублікувала книгу Balcony Chic архітектора Олександра Бурлаки. Саме він взяв участь в зйомках Enter Through The Balcony. Також до створення фільму залучили архітекторів, антропологів та істориків.

В українських містах вистачає "своєрідних" балконів

Скріншот

Балкони знімали у восьми містах: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Полтаві, Харкові, Вінниці та Горішні Плавнях. Серед балконів були такі, що перевищували за площею квартири, до яких належали.

"Ми хотіли з'ясувати, де проходить межа між приватним і публічним. Чому архітектура є тиранічною? Чому неідеальним людям доводиться жити в ідеальних будівлях, створених архітекторами? Чому наша архітектурна спадщина саме така - і ми ніяк не можемо її прийняти?" – розповів режисер.

Цього року короткометражку планують показати на українських і міжнародних фестивалях, а потім викладуть у відкритому доступі в інтернеті.

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