Перепланування квартири: що можна змінювати, а що ні

16:50, 25.05.2020 193

Моделюємо ситуацію: ви придбали нову квартиру і збираєтеся взятися за її ремонт. Можливо, попередньо ви надихнулися оглядами шикарних будинків і квартир знаменитостей, звернули увагу на простір приміщень та оригінальний дизайн. Вам хочеться, щоб і ваше житло стало настільки ж стильним та сучасним. Однак, в процесі розробки всіх деталей, виявляєте, що однієї лише модної обробки і продуманих дрібниць в інтер'єрі недостатньо. Робите висновок, що без перепланування квартири не обійтися. Ось тут і зупинимося на хвильку. Справа в тому, що втілення вашої мрії в реальність може зіткнутися з перешкодами у вигляді українського законодавства, яким чітко визначено, що можна змінювати, а що ні. Розглянемо нижче всі ці тонкощі.

Позначимо різницю в термінах

Крім перепланування, існують ще такі поняття як переобладнання та реконструкція. Чи варто говорити, що це різні речі. Так, всі ці види будівельних робіт припускають зміни приміщення, але все ж мають суттєві відмінності.

Так, якщо ви плануєте демонтувати не несучі стіни або звести додаткові перегородки – це перепланування.

Якщо ж ви хочете, наприклад, переробити або облаштувати ванну кімнату, санвузол – це переобладнання.

Реконструкція, в свою чергу, більш широке поняття. Вона може включати в себе і перепланування, і переобладнання нежитлових приміщень. Це цілий комплекс робіт, який передбачає наявність проекту.

Що говорить закон

Зараз для того, щоб зробити переобладнання чи перепланування квартири, без втручань в несучі конструкції і/або інженерні системи загального користування, дозвіл не потрібен. Також не потрібно після завершення робіт повторно вводити житло в експлуатацію.

Зокрема, прийнята в 2017 році Кабінетом міністрів Постанова № 406 визначає перелік допустимих робіт.

На які роботи дозвіл не потрібен

Якщо не зачіпаються несучі стіни і інженерні системи загального користування.

Вам не потрібно повідомляти контролюючі органи, якщо плануєте демонтаж, перенесення або установку не несучих стін. Також, якщо ви хочете об'єднати розділений перегородкою санвузол, без втручання у вентиляційну систему – можете сміливо діяти. Ви можете об'єднати кухню і кімнату, якщо в квартирі немає газопостачання. Облаштувати або закласти внутрішні дверні прорізи. Змінити розташування сантехнічного або інженерного обладнання в межах, призначених для них приміщень. І, напевно, найпопулярніше – поєднати житлову кімнату або кухню з лоджією або балконом. Але, увага, подібне перепланування можливе тільки зі збереженням підвіконного блоку і без змін в системі опалення.

Поєднання кухні та лоджії зі збереженням підвіконного блоку dizainall.com

Варто зазначити, що незважаючи на те, що такі роботи дозволено здійснювати без повідомлення контролюючих органів, їх потім все ж необхідно буде привести у відповідність з техдокументацією.

На що дозвіл необхідний

Якщо буде втручання в несучі стіни і інженерні системи загального користування.

Коли роботи з "перетворення" житла очікуються значні, то без дозвільних документів не обійтися, а повторного введення квартири в експлуатацію не минути.

З цією метою доведеться звернутися до фахівців з проектування та нагляду, а також за узгодженнями до відповідних органів, якщо передбачається втручання в несучі конструкції та інженерні системи загального користування, вихід за межі приміщень житла, поділ квартири тощо.

Для проведення таких змін потрібно отримати технічні умови, розробити проект реконструкції, отримати дозвіл, а потім знову вводити житло в експлуатацію. Лише після виконання всіх цих кроків можна буде оформити новий техпаспорт і внести зміни в державний реєстр майнових прав.

Що змінювати не можна

Відповідно, дозвіл вам не видадуть, якщо ви хочете демонтувати несучі або зовнішні огороджувальні стіни.

Також ви його не отримаєте, якщо задумали перенести в квартирі санвузол або кухню (так звані "мокрі зони"), щоб вони розміщувалися над житловими кімнатами ваших сусідів.

Якщо у вас 1-кімнатна квартира, в якій є газова плита або колонка, і ви хочете поєднати житлову кімнату з кухнею – можете забути про цю ідею.

Крім того, заборонено змінювати конфігурацію інженерних систем загального користування. Зокрема, якщо ви хотіли відключитися від загальдомовий системи опалення – дозвіл не видадуть.

Не можна демонтувати несучі або зовнішні огороджувальні стіни istockphoto.com

Як внести зміни

Спершу потрібно отримати новий технічний паспорт, де будуть вказані зміни показників житлової та нежитлової площі в квартирі.

Якщо після перепланування показники не змінилися, то вносити нові до державного реєстру майнових прав на нерухомість не потрібно. Однак, якщо зміни співвідношення площ відбулися – потрібно звернутися за допомогою до нотаріуса, який внесе до держреєстру нові дані.

Робіть все законно

Перепланування справа не стільки складна, як витратна. Послуги фахівців, які будуть задіяні в процесі будівельних робіт і, зокрема, законного оформлення – коштують грошей. Але все ж, реалізовуючи бажання з видозміни житла, діяти відповідно до вимог Закону – необхідно. По-перше, це потрібно як для вашої безпеки проживання, так і для безпеки інших мешканців будинку. По-друге, в майбутньому у вас не виникне проблем і зайвого головного болю з продажем або передачею у спадок перепланованої нерухомості.