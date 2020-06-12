Газоблок або цегла: який стіновий матеріал краще?

17:20, 12.06.2020 182

Купуючи житло важливо з'ясувати, з якого матеріалу побудовані його стіни, щоб розуміти, яка буде теплопровідність будівлі. Тобто настільки вам влітку буде тепло, а взимку – холодно. Українські забудовники, в основному, використовують при кладці стін газоблок і цеглу. Розповідаємо про переваги та недоліки кожного з них.

Як будують в Україні

В Україні зараз багатоповерхові будівлі переважно споруджують за монолітно-каркасною технологією. Так, зовнішні стіни будинку можуть бути з газоблоку, цегли, рідше – керамоблоку, піноблоку.

Як утеплювач, в основному, використовують мінеральну вату, рідше – пінополістирол, базальтову вату.

Будівництво за монолітно-каркасною технологією, з цегляними зовнішніми стінами та утепленням мінеральною ватою

Варто зазначити, що будинки, побудовані за однією і тією ж технологією, але при різному поєднанні стінових матеріалів і утеплювача, можуть відрізнятися за технічними характеристиками.

Які комбінації бувають

Коли будинок зводять за цегляною технологією, то зовнішні стіни будують з керамічної або силікатної цегли, рідше – газоблоку.

Коли ж будинок споруджують за монолітно-каркасною технологією, то зовнішні стіни можуть бути з цегли, газоблоку.

У будинках, які зводять за панельною технологією, стіни можуть бути тільки із залізобетонних панелей.

Кладка цегляної стіни

Міжквартирні стіни (крім панельних будинків), в основному, споруджують або з газоблоку, або з цегли. Міжкімнатні перегородки також переважно зводять з цих матеріалів, проте з цегли – набагато рідше.

Трапляються й інші поєднання, ми висвітлили лише найбільш популярні.

Чи буде в домі тепло?

Головна характеристика зовнішніх стін – теплопровідність. Від її показника залежить стабільність температури в приміщенні.

Так, кращу (низьку) теплопровідність мають стіни, викладені з пористих газоблоків і піноблоків. Переважно їх і вибирають забудовники, тому як газоблок також і дешевше, ніж цегла. Цегла, звичайно, більш міцний матеріал, але і більш важкий, а показники теплопровідності у нього гірші.

Газоблок і піноблок також мають високу паропроникність. Варто зазначити, що при спорудженні зовнішніх стін з утеплювачем, матеріал з високою паропроникністю має бути з зовнішнього боку (щоб волога зсередини виходила назовні і стіни не сиріли).

Більш того, ця вимога прописана в Державних будівельних нормах, які свідчать, що при проектуванні теплоізоляції будинку в багатошарових конструкціях, з внутрішньої сторони мають бути шари з матеріалів, з більш високою теплопровідністю, теплоємністю та опором паропроникненню (ДБН В.2.6-31:2016 "Теплова ізоляція будівель").

Будівництво за монолітно-каркасною технологією, з зовнішніми стінами із газоблоку

У свою чергу, в якості утеплювача забудовники переважно вибирають мінеральну вату (і це неспроста), також пенопростірол, базальтову вату.

Справа в тому, що в ДБН, крім іншого, говориться наступне: житлові будівлі висотою до 26,5 метрів (до восьми поверхів) допустимо утеплювати як пінополістиролом, так і мінеральною або базальтовою ватою; а житлові будинки висотою більше, ніж 26,5 метрів (дев'ятиповерхові і вище) утеплюються виключно мінеральною або базальтовою ватою. (ДБН В.2.6-33:2018 "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації").

Тобто для будинків до 8-ми поверхів включно як утеплювач допустимо використовувати пінополістирол, мінеральна або базальтова вата. Для будинків вище 8-ми поверхів – тільки мінеральна або базальтова вата (через низьку горючість). Цей фактор необхідно враховувати забудовникам при будівництві, а покупцям при інвестуванні.