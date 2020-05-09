Чи є життя в самоізоляції? Як карантин повернув нас до "заводських налаштувань"

Про ефективність самоізоляції вже багато говорено, написано, доведено, але людям все одно складно усвідомити необхідність введення карантину і змиритися з перебуванням вдома в чотирьох стінах. Так, хтось сумує, вважаючи, що його життя зазнало краху, хтось прийняв виклик і діє в нових умовах, хтось повертається до "заводських налаштувань".

За спостереженнями НЕРУХОМІ, у багатьох життя на карантині не зупинилося, а скоріше, видозмінилося і має свої позитивні сторони та наслідки.

Профпереродження

У жарті про те, що в провінцію повернулися продюсери і тренери особистісного зростання, як не прикро, але є частка правди. Що вже говорити, карантин багатьох позбавив роботи і необхідних фінансів для життя у великому місті. Так, частина повернулася в рідну обитель і опановує нові, більш нагальні професії. І це питання вже не цікавості, а виживання.

Усвідомлення того, що обрана професія, котра приносила задоволення, більше не здатна забезпечити необхідний рівень життя (часом навіть мінімальний) – багатьох шокувало. А стрес, що виник згодом, привів до глибинних роздумів про осягнення та освоєння нових навичок, здатних стати "рятувальним кругом" у складні часи.

Зараз мережа на всю рясніє захоплюючими історіями про те, як люди, в умовах ізоляції і карантину, направили всі зусилля на вивчення мов (програмування в тому числі) і сфер, що дозволяють працювати віддалено (наприклад, торгівля на ринку бінарних опціонів). Так що там мови! Онлайн експрес-курси перукарів не справляються з потоком заявок бажаючих і формують неабияку чергу на місяці вперед.

Слід зазначити, що подібні процеси відбуваються і в розвинених економіках в умовах благополучного розвитку. Однак в рамках стресових ситуацій цим процесам піддається більша кількість людей. Звичайно, не факт, що після завершення кризового періоду, ці люди встановлять собі розкладку клавіатури для спілкування на корейській мові, розбагатіють за рахунок виручки від опціону або ж відкриють модний салон краси. Але знання, що володієш навичкою, здатною виручити в умовах економічного кризи, дає відчуття безпеки і заглушає почуття тривоги, викликане стресом. А це зовсім не мало.

Нові захоплення та плани

Відсутність роботи приводить людину до апатії. Однак за нею, рано чи пізно, слідує інстинкт самозбереження, який диктує змістити фокус з жалості до себе і сокрушінь, що життя не склалося на щось путнє. Для цього необхідно зайняти себе тим, що буде приносити задоволення (ментальний рівень) або тим, що відверне від темних думок в результаті фізичного навантаження (фізичний рівень).

Однак фахівці рекомендують ці процеси чергувати. Перегляд серіалів, прослуховування музики, читання книг, готування смачної їжі повинні змінювати вправи з гантелями і скакалкою, віджимання, йога, пілатес, фітнес тощо. До речі, багато хто мав можливість уберегти себе від неясних думок і переживань шляхом миття вікон та генерального прибирання – ці процеси призводять до крепатури не гірше, ніж після тренажерного залу.

Далі, коли всі серіали закінчилися, квартира виглядає, як на обкладинці каталогу IKEA – необхідно негайно приступити до чогось нового, того, чого ніколи не пробували і навіть не замислювалися спробувати. Займіться живописом, написанням прози і поезії, аплікацією, батиком, реставрацією старих меблів... Варіантів безліч. НЕРУХОМІ ділилися раніше деякими цікавими ідеями. Але найголовніше – позитив! Просто життєво необхідно залишатися в гарному настрої! Мрійте, будуйте грандіозні плани, кохайте... Це під силу навіть в умовах самоізоляції.

Шокуючі (або не дуже) висновки

Спілкуючись з друзями та знайомими, гортаючи стрічку в соцмережах, нам вдалося сформувати список найпоширеніших висновків, до яких прийшло людство в рамках самоізоляції і карантину за останні декілька місяців:

Квартиру б побільше, а краще – будинок. Найбільш актуальне це питання для сімей з дітьми, особливо, якщо їх більше двох. Невелика кількість квадратних метрів в рамках ізоляції – це дуже непросто.

Професійна продуктивність. Коли "втягнувся" в процес, настає усвідомлення, що продуктивність не пов'язана з комфортним офісом. Лежачи на дивані з ноутбуком, сидячи на кухні або (вибачте) в убиральні можна легко зробити неабиякий професійний подвиг, і не один.

Економія коштів. Лайфхаки в мережі допомогли, зокрема, провести в домашніх умовах "хімчистку" верхнього зимового одягу, що дозволило заощадити багато грошей.

Віддалене навчання школярів – малоефективне. Здається, що учні нарешті повною мірою відчули біль своїх батьків. Тому багато школярів вже мріють повернутися за парту, а батьки – щоб це сталося якнайшвидше.

Як підсумок, хотілося б зазначити, що команда НЕРУХОМІ повністю дотримується рекомендацій з самоізоляції і карантинних обмеженнь. Зараз ми нарізно, але все ж разом. Залишатися вдома складно, відмовитися від звичних нам речей непросто, але ми це подолаємо.

Будьте здорові, накопичуйте сили, адже зовсім скоро обмеження, пов'язані з карантином, стануть історією. І ми обов'язково з посмішкою і вдячністю згадаємо цю непросту весну. Ну, хоч раз, але точно посміхнеться кожен, згадуючи.