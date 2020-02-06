7 правил добросусідства, які змінять ваше життя на краще

10:49, 6.02.2020 18 2

Щодня ми взаємодіємо з десятками людей: рідними, друзями, колегами і, зокрема, сусідами. Спілкування, яке відбувається між нами, його характер, безпосередньо позначається на нашому самопочутті, настрої і якості життя в цілому. Тому надзвичайно важливо зберігати здорову атмосферу там, де живеш.

Збереженню миру і добра між сусідами сприяє ряд негласних і простих правил. Дотримуватися їх нескладно, у будь-якому разі, спробувати точно варто, а результат принесе тільки користь для всіх сторін.

Будьте чемні

Намагайтеся завжди бути ввічливим і уважним. За можливості допомагайте старенькій з 3-го поверху, дайте відповідь люб'язним жартом сусіду з 5-го. Підтримайте бесіду, якщо час дозволяє. Часто люди похилого віку самотні і проста розмова для них надзвичайно цінна.

Вітайтеся

Будьте привітні, проте уникайте фамільярності. Навіть якщо ви не пам'ятаєте, а може і зовсім ніколи не знали імені сусідки – вітайте її. Вам від цього не убуде, а людині приємно. Також, у свою чергу, завжди відповідайте на вітання.

Не пліткуйте

Не слухайте плітки сусідів про інших мешканців будинку і самі в них не беріть участь. У таких розмовах правди і добра не знайдеш. Чи варто говорити, що пліткувати негідно, а сприяти поширенню чуток і поготів. Також не забувайте, що люди, які обговорюють з вами інших, обговорюють і вас за вашою спиною. Подібні речі не сприяють генеруванню позитивної енергії, тому намагайтеся триматися від них подалі.

Не беріть в борг

Якщо берете або даєте комусь в борг, то будьте готові, що ваше спілкування з цією людиною в майбутньому може загостритися або припинитися зовсім. Люди здебільшого не віддають борги вчасно. За залежними і не залежними від них обставинами. Якщо ж цього уникнути не вдається, намагайтеся якомога швидше борг "закрити". Будь-яке затягування термінів спрацює негативно на взаєминах з сусідом.

Не смітіть

Прибирайте за собою і своїми домашнімі улюбленцями. Якщо щось розлили або розсипали на сходовому майданчику – обов'язково зберіть. Підметіть усі голки, що обсипалися з новорічної ялинки тощо.

Не галасуйте

Пам'ятайте, що крім вас у будинку живуть й інші люди, тому уникайте зайвого шуму. Необхідно враховувати, що не всі прокидаються о 5 ранку і готові слухати разом в вами ранковий музичний подкаст на повну гучність.

Не підслуховуйте

Якщо до вас доносяться відгомони суперечок або сварок сусідів, не варто притулятися до стіни, щоб краще розчути подробиці. Не суньте ніс не в свою справу, поважайте кордони і не копайтеся в особистому житті сусідів.

Намагайтеся дотримуватися цих правил і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще, а світ навколо заграє іншими фарбами.